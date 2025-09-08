ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα για την υγεία – Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ χωρίς έξτρα χρηματοδότηση και 50 εκατ. ευρώ σε νέα φάρμακα

Αν και φέτος η Υγεία δεν ήταν στα βασικά σημεία των μέτρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός επέλεξε να μιλήσει για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στον συγκεκριμένο τομέα, διευκρινίζοντας πως δεν θα πέσει νέο, «ζεστό» κρατικό χρήμα στα νοσοκομεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, και μιλώντας για τον τομέα της Υγείας, έδωσε βάρος στο Ταμείο Καινοτομίας και στην ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών στα νέα φάρμακα. Από την άλλη, η χρηματοδότηση για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ θα συνεχιστεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ανακοινώθηκαν κονδύλια για προσλήψεις ή μισθολογική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, τομείς που -κατά κοινή ομολογία- «πάσχουν».

Η ανακαίνιση σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 156 Κέντρα Υγείας έως το 2026, με χρηματοδότηση περίπου 500 εκατ. ευρώ αλλά και η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων -χρήματα εξ’ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθετικότητας- φαίνεται πώς θεωρούνται από την κυβέρνηση επαρκή για την πορεία του ΕΣΥ.

Από την άλλη, η επιλογή του πρωθυπουργού να ανακοινώσει χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας –η οποία αφορά στην είσοδο νέων καινοτόμων θεραπειών στη χώρα- δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα τεχνολογίας αιχμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο αυτό κονδύλι ανακοινώνεται σε μια συγκυρία, κατά την οποία, πολλά καινοτόμα φάρμακα δεν καταφέρνουν να φτάσουν ποτέ στους Έλληνες ασθενείς, είτε εξαιτίας του υψηλού κόστους είτε λόγω περιορισμένων δημόσιων πόρων.

Η ενίσχυση της χρηματοδότησης στο Ταμείο Καινοτομίας προβλέπεται να «ξεκλειδώσει» την είσοδο στη χώρα σημαντικών θεραπειών νέας γενιάς και να διευκολύνει την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε αυτές, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους και επιταχύνοντας τη διαχείριση σοβαρών παθήσεων.

Οι αναφορές Μητσοτάκη στο ΕΣΥ

Τόσο στην κεντρική του ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το βράδυ του Σαββάτου (6/9/2025) όσο και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Κυριακής (7/9/2025), ο πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει την «καλή εικόνα» του ΕΣΥ:

Υποσχέθηκε ότι το 2025 θα κλείσει με ρεκόρ χειρουργείων, άνω των 530.000

άνω των 530.000 Αναφέρθηκε στο «μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών του ΕΣΥ από συστάσεώς του», με 90 τμήματα επειγόντων και 170 Κέντρα Υγείας να γίνονται «ουσιαστικά καινούρια»

από συστάσεώς του», με 90 τμήματα επειγόντων και 170 Κέντρα Υγείας να γίνονται «ουσιαστικά καινούρια» Επισήμανε τις ψηφιακές τομές του συντελούνται στο ΕΣΥ («βραχιολάκι στις εφημερίες», ψηφιοποίηση των εξετάσεων και ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, απογευματινά χειρουργεία που αποφόρτισαν τις λίστες αναμονής)

του συντελούνται στο ΕΣΥ («βραχιολάκι στις εφημερίες», ψηφιοποίηση των εξετάσεων και ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, απογευματινά χειρουργεία που αποφόρτισαν τις λίστες αναμονής) Χαρακτήρισε το Πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ , «επανάσταση», σημειώνοντας ότι σώθηκαν δεκάδες χιλιάδες ζωές από τα προγράμματα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων

, «επανάσταση», σημειώνοντας ότι σώθηκαν δεκάδες χιλιάδες ζωές από τα προγράμματα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Εξήρε, επίσης, το πρόγραμμα αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες, το οποίο «μας βοηθά να βελτιωθούμε», όπως είπε.

Αναφορικά με το προσωπικό του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε τις ελλείψεις, επιμένοντας όμως ότι σήμερα σύστημα Υγείας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχε ποτέ.

Αναφέρθηκε τέλος και στις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει στη μισθοδοσία των υγειονομικών και στη μείωση της φορολογίας, με ιδιαίτερη μνεία στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών.

«Το “βραχιολάκι” στις εφημερίες πολλοί το λοιδόρησαν, αλλά έριξε τον χρόνο αναμονής. Τα απογευματινά χειρουργεία μείωσαν τις λίστες για χειρουργείο. Το myHealth App έχει μπει στη ζωή μας: κλείνετε ραντεβού με γιατρό εντός ημερών. Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις είναι μία επανάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια υγεία. Επεκτείνονται. Οι ασθενείς παραλαμβάνουν πλέον τα φάρμακά τους στο σπίτι. Διαθέτουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές — όχι όσους θα θέλαμε, αλλά πολύ περισσότερους σε σχέση με το 2019. Και αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με 5,5% του ΑΕΠ δεν φτιάχνεται Υγεία»

Άμεση ήταν η αντίδραση των εργαζομένων στην Υγεία και συγκεκριμένα του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος υπογράμμισε πώς το βασικό πρόβλημα του ΕΣΥ είναι σήμερα οι ελλείψεις προσωπικού.

«Το ΕΣΥ υποφέρει από ελλείψεις προσωπικού. Ασθενείς ταλαιπωρούνται και οι υγειονομικοί εγκαταλείπουν το σύστημα. Με 5,5% του ΑΕΠ δεν φτιάχνει η δημόσια Υγεία – όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Ναι, θα έχουμε ανακαινισμένα κτίρια και μηχανήματα, αλλά προσωπικό λιγότερο αριθμητικά και ποιοτικά».

Ο ίδιος καταλόγισε στον πρωθυπουργό πώς δεν είπε λέξη για αυξήσεις μισθών και για τα ΒΑΕ, ενώ προειδοποίησε ότι οι πολίτες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη:

«Τα απογευματινά χειρουργεία σήμερα είναι δωρεάν, σε δύο χρόνια θα είναι επί πληρωμή», σχολίασε συγκεκριμένα και πρόσθεσε:

«Το ΕΣΥ υποφέρει από τις ελλείψεις προσωπικού. Ασθενείς ταλαιπωρούνται από τις ανεπάρκειες του συστήματος και εμείς τρέχουμε και δεν φθάνουμε, προκειμένου να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Είναι γελασμένοι στην κυβέρνηση αν πιστεύουν ότι θα παραδώσουν καλύτερο σύστημα υγείας σε δύο χρόνια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εάν δεν δώσουν περισσότερα χρήματα από τα κρατικά ταμεία για τη δημόσια υγεία».

«Οι πολίτες έχουν καλύτερη εικόνα για το ΕΣΥ από τους συνδικαλιστές»

Εξαιρετικά καυστικός ήταν από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους συνδικαλιστές γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ και κάλυψε απόλυτα τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στις πρόσφατες αντιπαραθέσεις του με τους συνδικαλιστές έξω από τα Νοσοκομεία.

Στην ομιλία του υιοθέτησε μια ιδιαιτέρως σκληρή και επικριτική στάση, χαρακτηρίζοντάς τους «εργατοπατέρες με την ντουντούκα».

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. Είναι πολύ άδικο κάποιοι να υποδέχονται τα εγκαίνια νέων κλινικών με μίζερες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε αρένα κομματικών διαξιφισμών ή τα νοσοκομεία σε «ομήρους». Προτιμώ να ακούω τη φωνή των ασθενών και των γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν το ΕΣΥ, παρά την ντουντούκα κάποιων ανεύθυνων συνδικαλιστών και εργατοπατέρων», είπε, τονίζοντας παράλληλα, πως η εικόνα που έχουν οι νοσηλευόμενοι για το σύστημα Υγείας είναι καλύτερη από αυτήν που παρουσιάζουν οι συνδικαλιστές ή τα ΜΜΕ.

Το ίδιο επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πώς: «Το ΕΣΥ υπάρχει για να υπηρετεί τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς μας λένε κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, πρέπει να το ακούμε πολύ προσεκτικά. Αλλά και όταν μας λένε “Μπράβο” για κάτι, να το κρατάμε. Γι’ αυτό και να μας δίνει δύναμη για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι», κατέληξε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό»

Μετά τις ευθείες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να τον ευχαριστήσει δημόσια.

«Ευχαριστώ θερμά τον πρωθυπουργό για την πολιτική και ηθική του στήριξη, αλλά κυρίως για την καθοδήγησή του στην υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ», έγραψε σε ανάρτησή του αναλύοντας στη συνέχεια τα μέτρα φοροελάφρυνσης των μεσαίων στρωμάτων και των νέων, τα οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Προχωρούμε μπροστά με ισχυρό Αρχηγό και αφήνουμε την μιζέρια μας πίσω», ανέφερε επίσης ο υπουργός Υγείας, και κατέληξε στο συμπέρασμα πώς «αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχει (σ.σ. ο Κ. Μητσοτάκης) όραμα για τη Χώρα και ότι το σχέδιο του, συγκροτημένο και σοβαρό, εξελίσσεται βήμα – βήμα και ναι πάει την Χώρα μας στην σωστή κατεύθυνση».