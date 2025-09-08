H μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης: Όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ

Μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και στον ορίζοντα κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, μείωση τεκμηρίων και στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφέρεια, συγκροτούν περίγραμμα της «μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης της μεταπολίτευσης», την οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 06.09.2025 στη ΔΕΘ, με τις αποσαφηνίσεις και τα «όρια» να μπαίνουν την Κυριακή 07.09.2025 στη συνέντευξη Τύπου.

Η φορολογική μεταρρύθμιση «αγγίζει» και άλλες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας, καθώς φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε «καυτά» σύγχρονα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, με μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ και θα έχουν εφαρμογή από την αρχή του επόμενου έτους. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επεφύλασσε μία ρύθμιση – έκπληξη προσανατολισμένη στην στήριξη των νέων.

Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος

Ο βασικός άξονας είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών της κλίμακας (εκτός του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 20%. Για τις οικογένειες τα οφέλη είναι ενισχυμένα: στο ίδιο κλιμάκιο ο συντελεστής περιορίζεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και μηδενίζεται για πολύτεκνους. Εισάγεται επιπλέον ενδιάμεσος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ώστε να «σπάει» το άλμα προς τα υψηλά κλιμάκια.

Νέοι έως 30 ετών

Για εργαζόμενους έως 25 ετών θεσπίζεται μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ από 26 έως 30 ετών εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 9% στο ίδιο εύρος. Το σκεπτικό είναι διπλό στοχεύουντας στη συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά και σε γρήγορη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά σε τροχιά κατάργησης

Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται το 2027. Πρόκειται για πρόσθετο όφελος –πέραν των φοροελαφρύνσεων και της ετήσιας αναπροσαρμογής– για περίπου 670 χιλιάδες συνταξιούχους που θα δουν πιο γρήγορα την εξίσωση μικτής και πραγματικής αύξησης.

Ενοίκια: Άμεση μείωση φόρου και «παράθυρο» για ακόμη χαμηλότερους συντελεστές

Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.001–24.000 ευρώ από ενοίκια. Διατηρούνται 15% έως 12.000 ευρώ, 35% για 24.001–35.000 και 45% για το υπερβάλλον. Ο σχεδιασμός «σπάει» το απότομο άλμα από 15% σε 35% και στοχεύει στους περίπου 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες που ως τώρα «καιγόντουσαν». Σε συνδυασμό με τη μόνιμη «επιστροφή ενός ενοικίου» κάθε Νοέμβριο σε μισθωτές, η κυβέρνηση ποντάρει σε υψηλότερη συμμόρφωση στα δηλωμένα μισθώματα. Στη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση φόρου στα ενοίκια εντός 1–2 μηνών, εφόσον η συμμόρφωση επιβεβαιωθεί στα στοιχεία.

Περιφέρεια: ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ειδικές ρυθμίσεις

Για πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις έως 1.500 μόνιμους κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό το 2026 και μηδενίζεται από το 2027, ως κίνητρο παραμονής και επιστροφής πληθυσμού. Παράλληλα ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων μειώνεται κατά 30%, επεκτείνοντας ειδικό καθεστώς πέραν των πέντε νησιών όπου ήδη ισχύει. Στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα γενικής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Η παρέμβαση παραμένει στοχευμένη στις μικρές κοινότητες και δεν θα υπάρξουν οριζόντιες μειώσεις σε καύσιμα ή ΦΠΑ, ώστε να προστατευτεί ο δημοσιονομικός χώρος.

Τεκμήρια διαβίωσης και ελεύθεροι επαγγελματίες

Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. από το 2026, με στόχο την ελάφρυνση περίπου 500.000 φορολογουμένων. Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τοπικές συνθήκες και το πραγματικό κόστος λειτουργίας.

Στέγη και παραγωγικότητα

Προωθείται αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων για ανέγερση περίπου 2.000 κατοικιών σε τρεις πρώην στρατιωτικούς χώρους (Μοσχάτο, Ζιάκα Θεσσαλονίκης, Μανουσογιαννάκη Πάτρας). Προβλέπεται κατανομή 25% για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και 75% για πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Στο επενδυτικό σκέλος, διπλασιάζεται η έκπτωση δαπανών για επενδύσεις στην άμυνα και στην οχηματοβιομηχανία έως 150 εκατ. ευρώ ανά έργο, με στόχο να «κουμπώσει» η εγχώρια παραγωγή στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για κοινή ασφάλεια και βιομηχανία.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και κόστη ενέργειας

Μπαίνει μπροστά Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας και νέο νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδοτήσεων για βιομηχανία, ενώ ολοκληρώνονται τα ειδικά χωροταξικά για βιομηχανία και τουρισμό. Προβλέπονται δράσεις 200 εκατ. ευρώ για εξωστρέφεια και 780 εκατ. μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για ευνοϊκά δάνεια σε ΜμΕ. Από τα ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικού Κλίματος και Εκσυγχρονισμού δρομολογούνται, ενδεικτικά, 700 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση ΜμΕ, 200 εκατ. για μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και 300 εκατ. ως εκκίνηση για «πράσινα» ακτοπλοϊκά πλοία.

Πώς θα περάσουν οι μειώσεις τιμών ρεύματος από τη χονδρική στη λιανική

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη του είπε πως ότι «υπάρχει τρόπος» να περάσει η μείωση της χονδρικής τιμής ρεύματος στα τιμολόγια λιανικής. Οι προμηθευτές θα κληθούν να αναπροσαρμόζουν τις τελικές χρεώσεις όταν οι τιμές στην αγορά υποχωρούν, ώστε η αποκλιμάκωση να φτάνει καθαρά στους λογαριασμούς. Το πλαίσιο θα εξειδικευτεί ρυθμιστικά, με στόχο την πρόβλεψη και την προστασία του καταναλωτή χωρίς οριζόντιες επιδοτήσεις.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στην «τσέπη»

Η βελτίωση στους μισθούς θα γίνει ορατή από την πρώτη μισθοδοσία του 2026 μέσω της μειωμένης μηνιαίας παρακράτησης. Η εξειδίκευση και η νομοθέτηση θα «κουμπώσουν» στον Προϋπολογισμό 2026, με στόχο τα οφέλη να αποτυπωθούν απευθείας στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας.

Τι δεν θα δούμε

Στο τραπέζι δεν είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ συνολικά, ούτε οριζόντιες μειώσεις έμμεσων φόρων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος αξιοποιείται πρωτίστως για μόνιμες παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος, αντί για «εύκολες» οριζόντιες ελαφρύνσεις που κοστίζουν πολύ και διαχέονται άνισα. Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο εξήγησε ότι θα απαιτούσε 1,3–1,4 δισ. ευρώ τον χρόνο, απορροφώντας σχεδόν όλο το περιθώριο που σήμερα κατευθύνεται στις φοροελαφρύνσεις.