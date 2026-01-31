Δημοσκοπήσεις: Ποιος «φοβάται» την Καρυστιανού – ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας ψάχνουν «ρεύμα»

Ανατροπές «γεννά» η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, με το εκλογικό σώμα να θυμίζει κινούμενη άμμο. Η κυβέρνηση, παρά τα εσωτερικά μέτωπα και τις διεθνείς αναταράξεις, διατηρεί την υπεροχή της και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ενισχύεται. Στην αντιπολίτευση, αντίθετα, ο κατακερματισμός εντείνεται: το ΠΑΣΟΚ πιέζεται, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας το πλησιάζει ή και το προσπερνά σε επιμέρους μετρήσεις. Την ίδια στιγμή, η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να αναδιατάσσει τις ισορροπίες, ενώ το «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ακόμη αποκτήσει αντίκρισμα.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ευρήματα των τριών δημοσκοπήσεων (Interview, GPO, MRB) αποτυπώνουν την επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος έναντι μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κινείται από 22,3% έως 26,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ από 9,7% έως 12,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει την πιο έντονη διακύμανση προς τα πάνω, από 6,3% έως 10,1%. Αντίστοιχα, η Ελληνική Λύση καταγράφεται από 5,4% έως 9,7%, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζει την επίδοσή της ανάλογα με τη μέτρηση. Το ΚΚΕ κινείται σε στενότερο εύρος, από 5,0% έως 6,8% . Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται από 3,0% έως 4,2%, ενώ η Φωνή Λογικής από 2,6% έως 3,4%. Για το ΜέΡΑ25, το εύρος είναι 2,0% έως 3,5%, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκεται μεταξύ 1,6% και 2,7% . Η Νίκη εμφανίζει μικρή διακύμανση από 1,9% έως 2,2%. Η Νέα Αριστερά κινείται από 1,0% έως 2,0%. Το «Άλλο κόμμα» (όπου δίνεται ως επιλογή) κυμαίνεται από 5,7% έως 6,4%. Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι/αδιευκρίνιστη ψήφος καταγράφουν αξιοσημείωτα ποσοστά: από 17,9% (αναποφάσιστοι στη GPO) έως 23,6% (αδιευκρίνιστη ψήφος στη MRB), εύρος που αποτυπώνει τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται από 29,2% έως 32,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται από 12,7% έως 15,2%. Η μεγαλύτερη διακύμανση αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία κυμαίνεται από 7,6% έως 13,2%, εύρος που μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς. Αντίστοιχη διακύμανση καταγράφει και η Ελληνική Λύση, από 6,5% έως 12,7%. Το ΚΚΕ κινείται από 5,3% έως 7,9%. Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται από 2,6% έως 4,4%, ενώ η Φωνή Λογικής από 3,4% έως 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε εύρος 3,5% έως 4,6%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται από 2,1% έως 2,9%. Η Νίκη από 2,4% έως 2,9%. Τέλος, η Νέα Αριστερά εμφανίζεται στο πιο χαμηλό επίπεδο, από 1,1% έως 1,3%.

Υπό πίεση το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις (12,7% στην Interview), αλλά σε άλλες υποχωρεί (10,8% στην GPO από 12,6%), με τη «μάχη της δεύτερης θέσης» να σκληραίνει καθώς η Πλεύση Ελευθερίας περνά μπροστά στη μέτρηση της MRB. Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της Opinion Poll για το Dnews επαναφέρουν τη συζήτηση για τον προσανατολισμό του κόμματος: επτά στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τάσσονται υπέρ συνεργασίας με δύναμη στα αριστερά του, ενώ το 62% θεωρεί ότι «ένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη». Στο ίδιο δείγμα, το 60,3% στηρίζει την πρόταση για ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει ρητά μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ., όπως έχει εισηγηθεί ο Χάρης Δούκας. Παράλληλα, το 68,9% κρίνει θετική την έναρξη διαλόγου στην Κεντροαριστερά, ενώ καταγράφεται και «διείσδυση» πιθανών νέων σχημάτων: δυνητική ψήφος 10,2% για κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και 8,9% για κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την πλειονότητα πάντως να τα αποκλείει.

Με μετρήσιμη δεξαμενή η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να διαθέτει μια μετρήσιμη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων, χωρίς όμως να έχει λύσει το βασικό ερώτημα «ετοιμότητας» και πολιτικής συγκρότησης. Στην Interview, το 70% την κρίνει «λίγο ή καθόλου έτοιμη» για ενεργή πολιτική, έναντι 27% που την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Την ίδια στιγμή, η συνέντευξή της –όπως καταγράφεται στην ίδια έρευνα– επιβαρύνει την εικόνα της (χειρότερη για 48%), χωρίς να μεταφράζεται σε ανάλογη καθίζηση στη δυνητική ψήφο. Στην GPO, το 20,1% δηλώνει «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού. Συμπερασματικά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται ως δυνητικός πόλος αλλά η μετάβαση από τη συγκυριακή δυναμική στην «κυβερνησιμότητα» παραμένει, για την ώρα, ανοιχτή εξίσωση.

«Rebranding»… χωρίς ρεύμα για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας, αντιθέτως, δείχνει να μην έχει ακόμη πείσει για την επαναφορά του. Στη δημοσκόπηση της Interview, το «rebranding» αξιολογείται ως «αδιάφορο» από το 49%, ενώ το 35% το κρίνει χειρότερο από ό,τι είχε σχεδιαστεί και μόλις το 14% ότι «πάει καλά». Στην ίδια έρευνα, στο υποθετικό ερώτημα «ποιος μπορεί να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη», το 53% απαντά «κανείς από τους δύο», με τη Μαρία Καρυστιανού να συγκεντρώνει 34% έναντι 13% του πρώην πρωθυπουργού. Παράλληλα, στη GPO η δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων για ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνεται στο 17,6% («πολύ/αρκετά πιθανό»), ενώ στη MRB το 20,4% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα/μάλλον», με την επισήμανση ότι καταγράφεται πτώση σε σχέση με προηγούμενους μήνες.

Επικράτηση Καρυστιανού στους αναποφάσιστους και οι δεξαμενές

Αυξημένη δυναμική καταγράφει η Μαρία Καρυστιανού στο σώμα των αναποφάσιστων. Στη δημοσκόπηση της MRB (β’ μέρος), το 33,3% όσων δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποιον θα ψηφίσουν τη θεωρεί τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης, έναντι 14,4% που επιλέγει ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και μόλις 9,3% που «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η ανάλυση της δεξαμενής του 12,3% που δηλώνει ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» κόμμα Καρυστιανού δείχνει ότι η δυναμική της αντλείται κυρίως από τον χώρο της αντισυστημικής ψήφου, με το 32,5% να προέρχεται από την Ελληνική Λύση, το 19,4% από την Πλεύση Ελευθερίας και το 13,4% από τους αναποφάσιστους. Αντιθέτως, το 7,1% που δηλώνει βέβαιη ψήφο σε κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ (47,6%) και δευτερευόντως την Πλεύση Ελευθερίας (14,1%), επιβεβαιώνοντας ότι η απήχησή του πρώην πρωθυπουργού παραμένει περιορισμένη κυρίως στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς (14,2%), με σαφώς ασθενέστερη παρουσία στο Κέντρο (3,8%).