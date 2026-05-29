Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,5% η ΝΔ, στο 12,8% ο Τσίπρας, «μάχη» Ανδρουλάκη και Καρυστιανού

Σε σκηνικό βαθιάς πολιτικής αναδιάταξης παραπέμπει η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση της ALCO για το flash.gr, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν την πρώτη θέση, αλλά η εμφάνιση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αλλάζει τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση. Η μέτρηση αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο σε κίνηση, με το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από τα νέα δεδομένα και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει εικόνα κατάρρευσης.

Η πρώτη καταγραφή της δυναμικής των δύο νεοσύστατων κομμάτων δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού μπαίνουν από την αρχή ως παράγοντες ανατροπής στην πολιτική εξίσωση. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, η δημοσκόπηση της ALCO δείχνει ότι η «μάχη» για την αντιπολίτευση ανοίγει εκ νέου, με το ΠΑΣΟΚ να χάνει το μονοπώλιο της δεύτερης θέσης και τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται αποδυναμωμένος όσο ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, όπως καταγράφεται από την ALCO, επιβεβαιώνει ότι η είσοδος των δύο νέων κομμάτων «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προκαλεί ισχυρές ανακατατάξεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα, την ώρα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5%», εμφανίζοντας εικόνα πλήρους κατάρρευσης μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%.

Δημοσκόπηση ALCO: Ανατροπές στην αντιπολίτευση από Τσίπρα και Καρυστιανού

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους δύο νέους πολιτικούς φορείς. Η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται από την πρώτη της μέτρηση στο 12,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 9,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία αποκτά ισχυρή εκλογική επιρροή ήδη από τα πρώτα της βήματα. Το άθροισμα των δύο νέων κομμάτων φτάνει το 22,3%, ποσοστό που αναδιαμορφώνει συνολικά τους συσχετισμούς στην Κεντροαριστερά και ευρύτερα στην αντιπολίτευση, μετατρέποντας τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού στους βασικούς παράγοντες της νέας πολιτικής εξίσωσης.

«Mάχη» για τους αναποφάσιστους

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO είναι αυτό για την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023. Όπου η ΝΔ είχε κερδίσει σχεδόν τον έναν στους δυο (ποσοστό 48%). Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τους αναποφάσιστους οι «Σπαρτιάτες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τσίπρας ο δυσκολότερος αντίπαλος για Μητσοτάκη

Πέρα από την πρόθεση ψήφου, η έρευνα καταγράφει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο νέων πολιτικών εγχειρημάτων. Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα αποτελέσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται πρώτος με 25%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη με 15%. Η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%, ενώ το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωθυπουργό.

Απογοήτευση και ανασφάλεια για τα νέα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συναισθήματα που προκαλεί η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Για την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα, κυριαρχούν η απογοήτευση (28%) και η ανασφάλεια (24%), ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συγκεντρώνει 17%. Αντίστοιχα, για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η απογοήτευση παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα με 32%, ωστόσο η ελπίδα καταγράφει υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 20%, στοιχείο που δείχνει ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού προκαλεί μεγαλύτερες προσδοκίες σε ένα τμήμα της κοινής γνώμης.

Από πού αντλεί ψηφοφόρους η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδικό βάρος έχουν και τα στοιχεία για την προέλευση των ψηφοφόρων της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 56% όσων το επιλέγουν είχαν ψηφίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου το 2023. Ωστόσο, η δεξαμενή του δεν περιορίζεται εκεί: 8% προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, 7% από το ΜέΡΑ25, 3% από την Πλεύση Ελευθερίας και 2% από το ΚΚΕ, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 5% από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το εύρημα για τους λόγους στήριξης της «ΕΛΑΣ». Το 39% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντά ότι το κάνει επειδή τον θεωρεί «έντιμο», ενώ το 33% επειδή τον εμπιστεύεται ως πρόσωπο. Αντιθέτως, μόλις το 8% επικαλείται συμφωνία με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, στοιχείο που δείχνει ότι η δυναμική του νέου εγχειρήματος είναι, στην παρούσα φάση, περισσότερο προσωποκεντρική παρά προγραμματική.

Η ετερόκλητη εκλογική βάση της Καρυστιανού

Αντίστοιχα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης. Οι ψηφοφόροι της δεν προέρχονται από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά από ένα ευρύ φάσμα του εκλογικού σώματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υπερκομματικό χαρακτήρα που επιχειρεί να καλλιεργήσει το νέο εγχείρημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το 17% των ψηφοφόρων της προέρχεται από τη ΝΙΚΗ, το 14% από την Ελληνική Λύση, το 10% από τη Νέα Δημοκρατία, το 8% από το ΠΑΣΟΚ, το 7% από το ΚΚΕ και το 5% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, σημαντική είναι η διείσδυση σε πολίτες που είτε επέλεξαν άλλα κόμματα το 2023 (20%) είτε δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία (9%).

Τα ποιοτικά ευρήματα αναδεικνύουν επίσης τις διαφορετικές αφετηρίες πάνω στις οποίες οικοδομείται η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού. Το 39% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απαντά ότι το κάνει επειδή «συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση», ενώ από 30% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις ότι αποτελεί «ένα νέο και άφθαρτο πρόσωπο» και ότι «αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Αντίθετα, μόλις το 1% δηλώνει ότι επιλέγει το κόμμα λόγω συμφωνίας με τις πολιτικές του θέσεις, στοιχείο που δείχνει ότι η απήχηση της πρωτοβουλίας συνδέεται πρωτίστως με συμβολικά και αξιακά χαρακτηριστικά και λιγότερο με ένα διαμορφωμένο πολιτικό πρόγραμμα.

Αυτό το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η Μαρία Καρυστιανού αντλεί δύναμη κυρίως από την εικόνα της ως προσώπου που εκφράζει τη διαμαρτυρία, την απαίτηση για δικαιοσύνη και την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, συγκροτώντας μια εκλογική βάση με πολύ πιο ετερόκλητα χαρακτηριστικά από εκείνη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Προβάδισμα Καρυστιανού στις θετικές γνώμες

Στις δημοτικότητες των πολιτικών προσώπων, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει την υψηλότερη θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που μετρήθηκαν, με 32% θετικές και 45% αρνητικές γνώμες. Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% θετικές γνώμες και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 24% θετικές και 65% αρνητικές γνώμες. Στο ίδιο εύρος κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 24% θετικές γνώμες και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20%, ενώ ιδιαίτερα υψηλά αρνητικά ποσοστά καταγράφουν ο Στέφανος Κασσελάκης (73%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (70%) και ο Γιάνης Βαρουφάκης (70%).

Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, η εικόνα για την κυβέρνηση παραμένει επιβαρυμένη, καθώς το 76% των πολιτών δηλώνει ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο. Συγκεκριμένα, το 52% απαντά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο, έναντι μόλις 22% που δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη σημαντική κοινωνική δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να καταγράφεται, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σκηνικό.