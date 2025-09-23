Δημοσκόπηση Interview: Ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία, στη 2η θέση το ΠΑΣΟΚ – «Ναι» σε Λοβέρδο και «όχι» σε Σαμαρά

Την ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, την οριακή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και τη στασιμότητα στην οποία έχουν πέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναδεικνύει η νέα δημοσκόπηση της Interview.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανέδειξε η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC, η νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον περασμένο Αύγουστο έχει ανακάμψει, κερδίζοντας 3,8 μονάδες. Δηλαδή από το 25,9% πήγε στο 29,7%. Παρά την αύξηση των ποσοστών, δεν φαίνεται να προσεγγίζει τα επίπεδα που θα της επέτρεπαν αυτοδυναμία.

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη 2η θέση, φτάνοντας στο 15%.

Τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν μικρές μεταβολές, χωρίς να διαμορφώνεται προοπτική ουσιαστικής ανατροπής.

Όσον αφορά τους αναποφάσιστους, το ποσοστό τους παραμένει εξαιρετικά υψηλό στην πρόθεση ψήφου σκαρφαλώνοντας στο 17,9%.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Αυγούστου όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος:

Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται από το 25,9% στο 29,7%.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανεβαίνει από το 14,8% στο 15%.

Η Ελληνική Λύση υποχωρεί από το 10,1% στο 8,1%.

Η Πλεύση Ελευθερίας , στην τέταρτη θέση, καταγράφει σημαντική πτώση, από το 10% στο 7,6%.

Το ΚΚΕ κινείται σταθερά από το 7,8% στο 7,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση με 5,4% (από 4,5%), την ώρα που το Κίνημα Δημοκρατίας πέφτει, συγκεντρώνοντας 4,4% έναντι 5,3% τον Αύγουστο.

Πτώση σημειώνουν και η Φωνή Λογικής (από 5,2% στο 4,2%) και το ΜέΡΑ25 (από 5% στο 4%). Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει μικρή ενίσχυση, από το 1,4% στο 2,8%, ενώ η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,5%.

Όσον αφορά την αντανάκλαση του προγράμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ:

Το 56% των πολιτών κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,

Tο 24% το αξιολογεί θετικά,

Tο 20% δεν εκφράζει άποψη.

Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι το ποσοστό της θετικής αποδοχής (24%) υπερβαίνει σαφώς το εκλογικό ποσοστό του κόμματος (13,2%), γεγονός που δείχνει πως οι θέσεις του βρίσκουν απήχηση και σε ψηφοφόρους πέραν της κομματικής του βάσης.

Στο εσωτερικό του κόμματος, η αποδοχή είναι σαφώς μεγαλύτερη, με το 77% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ να τοποθετούνται θετικά και μόλις το 16% αρνητικά.

Πρώτος ο κανένας, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… κανένας, με ποσοστό 33,5%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%.

Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,2%), ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 4,7%), ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (3%) καταγράφουν οριακή εμπιστοσύνη.

Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα στέλνουν οι πολίτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος.

Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο με 41%, αφήνοντας πίσω την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» (3%) και το «διεθνές κύρος» (2%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πολίτες αναζητούν πρωτίστως καθαρότητα και αξιοπιστία, και λιγότερο επικοινωνιακά τρικ ή εξωτερική εικόνα.

Μαύρο στον Σαμαρά, θετικές αντιδράσεις από την προσχώρηση του Λοβέρδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη, δείχνοντας ότι το άνοιγμα προς πρόσωπα του Κέντρου προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της ΝΔ.

Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική:

Το 87% την απορρίπτει

Το 11% την εγκρίνει

Το 2% δηλώνει ουδέτερο.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη βαθιά ενόχληση που προκάλεσε στην κομματική βάση η αποχώρηση του κ. Λοβέρδου και η μετακίνησή του προς τη ΝΔ.

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εκφράζεται αρνητικά:

Το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι»

Το 22% «ναι/μάλλον ναι»

Το 16% δεν παίρνει θέση.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, αν και ο κ. Σαμαράς εξακολουθεί να διαθέτει επιρροή σε ένα τμήμα της βάσης, η πλειοψηφία των πολιτών —ακόμη και εντός της ΝΔ— δεν φαίνεται να επιθυμεί μια θεσμική του επάνοδο.

«Πληγές» για την κυβέρνηση η διαφθορά και η διαπλοκή

Η μεγάλη εικόνα δείχνει μια κοινωνία βαθιά θυμωμένη. Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ μόλις το 18% «λίγο ή καθόλου».

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, που δείχνει ότι η οργή ξεπερνά τα στενά όρια της αντιπολίτευσης και αφορά αναπόφευκτα και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Στο ερώτημα τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη:

Η διαφθορά και η διαπλοκή βρίσκονται στην κορυφή με 31%

Τα σκάνδαλα με 25%.

Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%

Η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς φτάνει το 11%

Η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” αγγίζει το 9%.

Ακόμη πιο χαμηλά καταγράφονται η κριτική στα στελέχη των κομμάτων (6%) και η αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού (2%).

Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η διαφθορά και η ατιμωρησία αποτελούν τις καίριες πληγές του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.

Στις επόμενες εκλογές, σχεδόν 4 στους 10 πολίτες (39%) δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, που δείχνει πως η ψήφος διαμαρτυρίας και ανατροπής δεν αποτελεί περιθωριακή στάση, αλλά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Την ίδια στιγμή, η ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα συγκεντρώνει 45%, ενώ το 14% επικαλείται άλλους λόγους.