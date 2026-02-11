Δημοσκόπηση RealPolls: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, «ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Ένα πολιτικό σύστημα σε διαρκή αναδιάταξη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon (7–9 Φεβρουαρίου, δείγμα 1.715 ατόμων), με τη μεγάλη εικόνα ωστόσο να παραμένει αμετάβλητη. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί με διαφορά την πρώτη θέση, χωρίς όμως να υπερβαίνει το στενό «ταβάνι» που τη συνοδεύει εδώ και μήνες. Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ ανακτά τη δεύτερη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η δυναμική του υπό διαμόρφωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού δείχνει σημάδια κόπωσης.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,5%, ελαφρώς υψηλότερα από προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας (με διακυμάνσεις κοντά στο 23%–24% από το καλοκαίρι έως και τον Ιανουάριο), χωρίς ωστόσο να αλλάζει η γενική εικόνα «χαμηλής πτήσης» σε σχέση με τα εθνικά εκλογικά ποσοστά της. Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση συνοδεύεται από υποχώρηση της Πλεύσης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται σε μονοψήφια ποσοστά, την ώρα που το ΜέΡΑ25 εμφανίζει αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Δημοσκόπηση RealPolls: Πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,4%

ΚΚΕ: 6,8%

Ελληνική Λύση: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΜέΡΑ25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Νίκη: 0,9%

Σπαρτιάτες: 0,4%

Άλλο κόμμα: 9,3%

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η Ν.Δ. ανεβαίνει στο 28,9% (οριακά πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024), επιβεβαιώνοντας ότι το προβάδισμα παραμένει σαφές, αλλά όχι αρκετό για να «ξεκολλήσει» από τα όρια του τελευταίου διαστήματος. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται αισθητά και παγιώνει τη δεύτερη θέση, ενώ η Πλεύση καταγράφει υποχώρηση σε σχέση με τον Ιανουάριο. Στα ενδιάμεσα, οι συσχετισμοί δείχνουν σταθεροποίηση της Ελληνικής Λύσης, άνοδο του ΚΚΕ και βραδεία αλλά συνεχιζόμενη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημοσκόπηση RealPolls: Πρόβλεψη αποτελέσματος

ΝΔ: 28,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

ΚΚΕ: 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΜέΡΑ25: 5,2%

Φωνή Λογικής: 4,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Νίκη: 0,9%

Σπαρτιάτες: 0,4%

Άλλο κόμμα: 9,4%

Στο 16,3% οι αναποφάσιστοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή στους αναποφάσιστους, που αυξάνονται στο 16,3% (από 14,8% τον Ιανουάριο), την ώρα που μειώνεται το ποσοστό όσων δήλωναν «άλλο κόμμα» (9,3% από 12,1%). Η μετακίνηση αυτή παραπέμπει σε «επιστροφή στην αναμονή» ενός τμήματος του εκλογικού σώματος, πιθανώς επειδή τα σενάρια νέων σχηματισμών δεν έχουν ακόμη αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περίγραμμα.

Τι λένε οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ

Στο πεδίο των δύο υποθέσεων που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση –ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ– η έρευνα καταγράφει διάχυτη δυσπιστία: το 70,5% δηλώνει ότι «θυμώνει εξίσου και με τα δύο», έναντι 22,4% που επιλέγει μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 4,5% μόνο τη ΓΣΕΕ. Η εικόνα παραπέμπει σε οργή που δεν στοχεύει αποκλειστικά σε μία πλευρά, αλλά τροφοδοτεί ευρύτερη αίσθηση απαξίωσης προς το πολιτικό σύστημα.

Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, κάμψη για τη «δεξαμενή» Καρυστιανού

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ προηγείται (30,4%), με το υπό διαμόρφωση κόμμα Καρυστιανού να ακολουθεί (14,9%), μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας (9,8%) και το κόμμα Τσίπρα (9,3%). Ωστόσο, η «δεξαμενή» της Καρυστιανού εμφανίζει σαφή κάμψη: η συνολική θετική πρόθεση ψήφου (πολύ/αρκετά πιθανό) μειώνεται στο 20,6% από 27,6% τον Ιανουάριο, ενώ το «καθόλου πιθανό» ανεβαίνει στο 61,8% από 52%, δείχνοντας ότι το αρχικό κύμα ενδιαφέροντος δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε σταθερή εκλογική δυναμική.