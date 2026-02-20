Πολιτική

Επαφές Δένδια με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έγιναν δεκτοί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Δένδιας και Γκιλφόιλ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρούσα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στο ελληνικό Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τη συμμετοχή των γερουσιαστών Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς, καθώς και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ακολούθησε γεύμα εργασίας, το οποίο παράθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. 

Δένδιας και Γκιλφόιλ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Δένδιας με εκπροσώπους του Κογκρέσου
Συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε επαφές στο γραφείο του με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρέστη και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν, το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον, με αιχμή την ενέργεια, την άμυνα και τις επενδύσεις. Στη συνάντηση παρέστη και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
319
203
139
110
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ ενισχύεται σε ενέργεια και τεχνολογία
Στο Μέγαρο Μαξίμου, Αμερικανοί γερουσιαστές υπό τον Τζέρι Μοράν, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο, το LNG και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης - Παρόντες Γιώργος Γεραπετρίτης, Θάνος Ντόκος και Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Σκέρτσος για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Η βία δεν είναι κανονικότητα» – Στο στόχαστρο η αντιπολίτευση
Με ανάρτηση μετά την ένταση στο Γενικό Κρατικό, ο υπουργός Επικρατείας αντιπαραβάλλει τις «παθογένειες» με οκτώ δείκτες «μετρήσιμης προόδου» από το 2019 έως σήμερα
Άκης Σκέρτσος
Newsit logo
Newsit logo