Επαφές Μητσοτάκη στην Ινδία με OpenAI, Mistral, ElevenLabs και Microsoft για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο επίκεντρο το gov.gr

Στις συναντήσεις του πρωθυπουργού στο περιθώριο του AI Impact Summit 2026 εξετάστηκαν συνεργασίες για αναβάθμιση υπηρεσιών του κράτους και καλύτερη προσβασιμότητα (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ), εφαρμογές σε υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία και Δικαιοσύνη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με ανώτατα στελέχη τεχνολογικών κολοσσών στην Ινδία (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του AI Impact Summit 2026, στο Νέο Δελχί, επιδιώκοντας να διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν, τον επικεφαλής της Mistral AI Αρτούρ Μενς, τον CEO της ElevenLabs Μάτι Στανίσεφσκι και τον αντιπρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν δυνατότητες συνεργασίας που συνδέονται με την αναβάθμιση υπηρεσιών μέσω της πύλης gov.gr και, κυρίως, με τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, εξετάστηκαν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την πολιτική προστασία, αλλά και να επιταχύνουν διαδικασίες στην απονομή δικαιοσύνης.

Στη συζήτηση με τον CEO της Mistral Αρτούρ Μενς συζητήθηκε η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να σχεδιάζονται εφαρμογές που είναι προσαρμογές στις ανάγκες των Ελληνικών. Με την ηγεσία της ElevenLabs έγινε ανταλλαγή απόψεων για υπηρεσίες όπου η χρήση τεχνητής φωνής θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον αντιπρόεδρο της Microsoft συζητήθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Με τον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν  έγινε επισκόπηση του εν εξελίξει προγράμματος για ενίσχυση εκπαιδευτικών και μαθητών σε δημόσια σχολεία μέσω της παροχής ατομικού βοηθού ΤΝ, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε άλλα πεδία.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την ΤΝ, στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, αλλά και ως προς την εκπαίδευση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ, με αιχμή τις μικρομεσαίες. Αναγνωρίστηκε παράλληλα το άλμα που έχει πετύχει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στην ανάγκη να προστατευθεί η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, αλλά και στη σημασία της διασφάλισης του αδιάβλητου των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παραπληροφόρησης.

