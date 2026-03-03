Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπνταλά Β’ είχε την Τρίτη (03.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπνταλά Β’ συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ακόμη, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.

Κατά την επικοινωνία τους, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και  εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.

Διαδοχικές επικοινωνίες με Νετανιάχου και Αούν

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αλλά και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και, στην επικοινωνία του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την ανάγκη να μην ανοίξει νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο. Στην συνομιλία του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή προϋποθέτει αυτοσυγκράτηση και αποτροπή νέων εστιών ανάφλεξης.

Πολιτική
