Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drones κατευθύνονταν στην Ελλάδα – «Θέμα ημερών» να γίνουμε στόχος αντιποίνων

Αυτό που είπε σε συζήτησή του νωρίτερα με δημοσιογράφους στους διαδρόμους της Βουλής, επανέλαβε και σε συνέντευξή του στο Action24 και μάλιστα με εμφατικό τρόπο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αφού τόνισε ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του πολέμου, επέμεινε -και τηλεοπτικά- ότι πολεμικά drones κατευθύνθηκαν και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς τη Σούδα και το Ακρωτήρι.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης (4/3/26) ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε χαρακτηριστικά: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή» τόνισε.

Κληθείσα η κυβέρνηση να σχολιάσει τα όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παραπέμπει στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Δημήτρη Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα λέγοντας ότι δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση και τονίζοντας ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».