Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drones κατευθύνονταν στην Ελλάδα – «Θέμα ημερών» να γίνουμε στόχος αντιποίνων

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων»
Δημήτρης Κουτσούμπας
Αυτό που είπε σε συζήτησή του νωρίτερα με δημοσιογράφους στους διαδρόμους της Βουλής, επανέλαβε και σε συνέντευξή του στο Action24 και μάλιστα με εμφατικό τρόπο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αφού τόνισε ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του πολέμου, επέμεινε -και τηλεοπτικά- ότι πολεμικά drones κατευθύνθηκαν και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς τη Σούδα και το Ακρωτήρι. 

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης (4/3/26) ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε χαρακτηριστικά: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

 

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή» τόνισε.

 

Κληθείσα η κυβέρνηση να σχολιάσει τα όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παραπέμπει στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Δημήτρη Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα λέγοντας ότι δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση και τονίζοντας ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Δένδιας διαψεύδει τον Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα: Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο, στη συμμετοχή της «Κίμων», στις εκτιμήσεις για τη Σούδα και τις τουρκικές αντιδράσεις
Νίκος Δένδιας 5
Ντόρα Μπακογιάννη για Κύπρο: Η Ελλάδα κινήθηκε αμυντικά, έβαλε ασπίδα θωράκισης και ξύπνησε την Ευρώπη
Σε συνέντευξή της, η πρώην ΥΠΕΞ και βουλευτής της ΝΔ περιέγραψε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «ρευστή και επικίνδυνη» και έκρινε ότι η μόνη διέξοδος μπορεί να προκύψει από παρασκηνιακή συνεννόηση ΗΠΑ–Ιράν, προειδοποιώντας για οικονομικές συνέπειες αν ο πόλεμος παραταθεί
Ντόρα Μπακογιάννη 12
Κυριάκος Μητσοτάκης από Αρσάκειο: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι θωρακισμένη και μακριά από αμφισβητήσεις»
Στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του ΣτΕ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και στον ρόλο της Κομισιόν ως «τελικού κριτή» του κράτους δικαίου
Μητσοτάκης στο Αρσάκειο
Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την αποστολή φρεγατών και F-16, την αυξημένη επιφυλακή και τους επαναπατρισμούς, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την εκλογική περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού και για την «πολιτικοποίηση» των υποκλοπών
Παύλος Μαρινάκης
