Επίσκεψη Μητσοτάκη σε ωφελούμενο προγραμμάτων για κοινωνική στέγη στη Θεσσαλονίκη: «Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία»

Στο κοινωνικό αποτύπωμα των πολιτικών στέγασης και εργασιακής επανένταξης επέλεξε να σταθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με τον 63χρονο Θεόφιλο, έναν από τους ωφελούμενους προγραμμάτων που συνδυάζουν κοινωνική κατοικία, επιδότηση εργασίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αστεγίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία του προγράμματος «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες στη Θεσσαλονίκη», μέσω του οποίου ανακαινίστηκαν 40 διαμερίσματα που ανήκαν σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου και παρέμεναν ανενεργά επί χρόνια, προκειμένου να διατεθούν σε πολίτες που βρίσκονταν σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, αλλά και σε θύματα έμφυλης βίας. Το συγκεκριμένο σχήμα συνδυάστηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με τη δράση «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», η οποία προβλέπει επιδότηση ενοικίου και απασχόλησης, μαζί με ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτής της διπλής παρέμβασης, ο Θεόφιλος εξασφάλισε κατοικία με ιδιαίτερα χαμηλό μίσθωμα σε πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο διαμέρισμα, ενώ παράλληλα επανεντάχθηκε στην αγορά εργασίας, απασχολούμενος πλέον με πλήρες ωράριο σε υπηρεσία του δήμου. Το παράδειγμά του αξιοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό ως ενδεικτικό της κατεύθυνσης που, κατά την κυβέρνηση, πρέπει να έχουν οι κοινωνικές πολιτικές: όχι μόνο προσωρινή ανακούφιση, αλλά μια οργανωμένη δεύτερη αφετηρία για όσους θέλουν να επανέλθουν σε συνθήκες κανονικότητας.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους, που μπορεί να έχουν περάσει, για διάφορους λόγους, από δυσκολίες, να ξαναπατήσουν στα πόδια τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Με εμφανή πρόθεση να δώσει πολιτικό βάρος στην έννοια της επανένταξης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική παρέμβαση οφείλει να στοχεύει σε όσους είναι διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν μια νέα ευκαιρία. «Όλοι αξίζουν σε αυτή τη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία. Και η δική μας δουλειά είναι αυτοί που θέλουν να την αρπάξουν, να είμαστε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε να ξανασταθούν στα πόδια τους», είπε απευθυνόμενος στον ωφελούμενο.

Ο ίδιος ο Θεόφιλος περιέγραψε με θετικά λόγια την εμπειρία του από το πρόγραμμα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βρεθεί στο περιθώριο μπορούν να επιστρέψουν σε μια πιο σταθερή καθημερινότητα. «Το πρόγραμμα είναι υπέροχο, γιατί μπορείτε και βγάζετε από τον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη θέληση και μπορούν να επανενταχθούν», σημείωσε, μεταφέροντας παράλληλα και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες όταν επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία.

Τη συζήτηση απασχόλησε και το ζήτημα της απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, με τον Θεόφιλο να μιλά για «ηλικιακό ρατσισμό» στην αγορά εργασίας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα «55-67» των δήμων, σημειώνοντας ότι είχε μεγάλη απορρόφηση και σημαντικό ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανθρώπων που, παρά την ηλικία τους, εξακολουθούν να έχουν διάθεση και δυνατότητα να εργαστούν. «Είδαμε και εκεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματική όρεξη για δουλειά», παρατήρησε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση και σε μία από τις παρεμβάσεις που η κυβέρνηση θεωρεί κομβικές στο πεδίο της απασχόλησης, δηλαδή στη δυνατότητα των συνταξιούχων να εργάζονται χωρίς να υφίστανται περικοπή της σύνταξής τους. «Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει είναι να δίνουμε τη δυνατότητα πια και σε συνταξιούχους να δουλεύουν χωρίς να τους παρακρατούμε τη σύνταξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έτσι δίνεται συμπληρωματικό εισόδημα σε ανθρώπους που παραμένουν παραγωγικοί, χωρίς να «τιμωρούνται» επειδή επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση.

Στάθηκε, επίσης, στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνικές κατοικίες. «Γίνεται μονίμως αυτή η συζήτηση και με τα κλειστά ακίνητα του Δημοσίου. Να τι κάνουμε. Είναι το πρώτο παράδειγμα», σημείωσε, επιχειρώντας να συνδέσει την κοινωνική πολιτική με μια πιο λειτουργική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Όπως είπε, η πρόκληση πλέον είναι να εντοπιστούν και άλλα ακίνητα που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα, ενώ αναφέρθηκε θετικά και στην κινητοποίηση τόσο του Δήμου Θεσσαλονίκης όσο και του Δήμου Αθηναίων προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο επίκεντρο μεγάλες υποδομές και καινοτομία

Η επίσκεψη στον 63χρονο Θεόφιλο εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επισκέψεων του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εστίαζε στην ανάδειξη έργων κοινωνικής πολιτικής και παρεμβάσεων στρατηγικής σημασίας.

Με αιχμή το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον αναβαθμισμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στον χάρτη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε τον κύκλο επαφών του στη συμπρωτεύουσα, επιδιώκοντας να αναδείξει το αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων σε υποδομές στρατηγικής σημασίας. Από το εργοτάξιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα περιέγραψε το λιμάνι ως «τη μεγάλη, κρυφή θα έλεγα, προίκα της πόλης, της Μακεδονίας, της βόρειας Ελλάδας συνολικά», δίνοντας το στίγμα της έμφασης που αποδίδει η κυβέρνηση στη συνδεσιμότητα και στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου. «Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεγάλη επένδυση η οποία γίνεται προκειμένου το λιμάνι να αναβαθμιστεί συνολικά, να αυξήσει τη δυνατότητά του, να μετατραπεί σε έναν πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο», ανέφερε, προσθέτοντας πως η χερσαία ζώνη του λιμένα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες νέας αναπτυξιακής δραστηριότητας για τη δυτική πλευρά της πόλης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί και δύο υπό ανέγερση σχολικές μονάδες, εντάσσοντας την παρουσία του και στο πεδίο των κοινωνικών υποδομών, με έμφαση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, μία από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που ανεγείρονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ.

Τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε, ωστόσο, με ένα στιγμιότυπο που ξέφυγε από το αυστηρά θεσμικό πλαίσιο της επίσκεψης, καθώς στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) τον υποδέχθηκε ο ρομποτικός σκύλος «Κύων», κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του. Η στάση αυτή εντασσόταν στο ευρύτερο πρόγραμμα της παρουσίας του στη συμπρωτεύουσα, το οποίο περιλάμβανε επίσης επαφές με πολίτες και επιχειρηματίες, αλλά και πιο ανεπίσημα στιγμιότυπα, όπως οι selfies με μαθητές που τον πλησίασαν κατά την περιήγησή του.

Η επίσκεψη στο εργοτάξιο του Flyover

Πίσω, πάντως, από αυτή την πιο χαλαρή εικόνα, το πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της επίσκεψης είχε σαφές κέντρο βάρους: το εργοτάξιο του Flyover και τη συνολική κυβερνητική επιδίωξη να αναδειχθεί ότι η Θεσσαλονίκη περνά σε νέα φάση μεγάλων παρεμβάσεων. Ο πρωθυπουργός θέλησε να συνδέσει την πρόοδο του έργου με μια ευρύτερη αναδιάταξη του χάρτη των υποδομών της πόλης, επιμένοντας ότι η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε μια «τελείως διαφορετική» περίοδο, με αιχμή το Flyover, το Μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.