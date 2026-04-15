Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει τον πολιτικό απατεώνα;

Σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και να εξαπολύει σφοδρή επίθεση τόσο κατά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και κατά του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη «πολιτικό απατεώνα», υποστηρίζοντας ότι προσελήφθη σε διαδοχικές θέσεις στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2007-2013 «κατά παράβαση της νομοθεσίας», παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, οι θέσεις αυτές απαιτούσαν πανεπιστημιακό τίτλο, μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζει ότι «οι μόνες περγαμηνές» του Μακάριου Λαζαρίδη ήταν «η κομματική ταυτότητα της Ν.Δ.» και «ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών», επιμένοντας ότι αντί να παραιτηθεί, «τολμά να κουνά το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και να προβάλλει γελοίες δικαιολογίες».

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν περιορίζεται, πάντως, στον ίδιο τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Απευθυνόμενος ευθέως στην κυβέρνηση, θέτει σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους υπουργούς (σσ Εσωτερικών και Οικονομικών), ζητώντας να εξηγήσουν γιατί δεν ανακαλούνται, όπως υποστηρίζει, «ρουσφετολογικές προσλήψεις» που αφορούν δημόσιο χρήμα και τη λειτουργία της διοίκησης. Στο ίδιο πνεύμα, στρέφει τα πυρά του και προς τη Δικαιοσύνη και το Ελεγκτικό Συνέδριο, διερωτώμενος τι άλλο χρειάζεται να συμβεί ώστε να αναζητηθούν ευθύνες και, ενδεχομένως, επιστροφή αποδοχών.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αναφορά του προς τον πρωθυπουργό, τον οποίο καθιστά προσωπικά πολιτικά υπόλογο για τη διατήρηση του Μακάριου Λαζαρίδη στην κυβέρνηση. «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη;» διερωτάται, για να προσθέσει ότι ο υφυπουργός αποτελεί «σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζικά πυρά από την αντιπολίτευση

Η επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, τροφοδοτεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επιμόνως την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη και, κυρίως, οι συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε το 2007 καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας, σε μια υπόθεση που αποκτά ολοένα και πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά ενόψει και της προ ημερησίας συζήτησης των πολιτικών αρχηγών αύριο, Πέμπτη (16.04.2026), στη Βουλή.

Κατά την αντιπολίτευση, ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απόφοιτος ιδιωτικής σχολής, δεν διέθετε το 2007 τα τυπικά προσόντα που προβλέπονταν από τον νόμο 2190/1994 για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς, όπως σημειώνεται, απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό δίπλωμα. Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης αποτελεί το βασικό επιχείρημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία επιμένουν ότι δεν πρόκειται για μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια βιογραφικού, αλλά για ζήτημα ουσίας, θεσμικής τάξης και πολιτικής αξιοπιστίας.