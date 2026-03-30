Φαραντούρης κατά ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: Σταλινικοί που με διέγραψαν, τώρα με συκοφαντούν

Χάρης Δούκας και Νικόλας Φαραντούρης
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Πηγή φωτογραφίας: PATERAKISPHOTO / PATERAKI NIKI / EUROKINISSI)

Οξεία απάντηση σε όσους, εντός και πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, τον επικρίνουν για τις πολιτικές του επιλογές και ιδίως για την παρουσία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, στον απόηχο της αιχμηρής τοποθέτησης του Παύλου Πολάκη. Με ανάρτησή του, επιτέθηκε σε όσους, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα» που, κατά την εκτίμησή του, μαρτυρούν «ανασφάλεια».

Ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι όσοι τον διέγραψαν «πριν δύο μήνες», όπως αναφέρει, εξακολουθούν να ασχολούνται με τη μετέπειτα πολιτική του πορεία, συνοδεύοντας, όπως λέει, αυτή την αγωνία με «χυδαία όσο και αστεία ψέματα». Στο ίδιο κείμενο επιχείρησε να αντικρούσει τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για το πολιτικό του παρελθόν, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος της ΔΑΠ και ότι ιδεολογικά ανήκε πάντοτε στη δημοκρατική παράταξη.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ως προς τη διαδρομή του προς την Ευρωβουλή, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι επιδίωξε να τοποθετηθεί σε ευρωψηφοδέλτιο μέσω προσωπικών παρεμβάσεων. Αντιθέτως, όπως σημειώνει, η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο προέκυψε μέσα από εσωκομματική εκλογική διαδικασία, στην οποία, κατά τον ίδιο, εξελέγη πρώτος στην περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένους αντιπάλους του ότι καταφεύγουν σε τέτοιες επιθέσεις για «μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα».

Η ανάρτησή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ήρθε στον απόηχο νέας έντασης με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος μετά την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «φελλό» και αναφέρθηκε υποτιμητικά στις πολιτικές του μετακινήσεις. Απαντώντας σε αυτό το κλίμα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μίλησε για «παραδοσιακή σταλινική πρακτική» συκοφάντησης πρώην συντρόφων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολιτικά αδιέξοδα όσων τις υιοθετούν.

 

Η ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη 

Παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων

Τα χοντροκομμένα ψέματα δείχνουν πάντα ανασφάλεια. Αυτοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες (με υποψίες και χωρίς αιτιολογία), έκτοτε ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ «που θα πάει ο Φαραντούρης», συνοδεύοντας την αγωνία τους με χυδαία όσο και αστεία ψέματα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας:, 

1. Ουδέποτε υπήρξα μέλος της ΔΑΠ. Τελεία.

2. Ανήκα πάντα ιδεολογικά στη δημοκρατική παράταξη και εντάχθηκα σε ένα και μόνο κόμμα στη ζωή μου προ 3ετίας με αφορμή την υποψηφιότητά μου. Δεν συμμετείχα σε κομματικά όργανα και έδωσα με αφοσίωση και μαχητικότητα τη μάχη το σταυρού, τόσο στις εθνικές εκλογές (στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς), όσο και στις ευρωεκλογές.

3. Ουδέποτε ζήτησα από οποιονδήποτε να με «τοποθετήσει» σε ευρωψηφοδέλτιο. Δεν προβλεπόταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Συμμετείχα, όπως είναι γνωστό, σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές μαζί με δεκάδες άλλους υποψηφίους. Εξελέγην πρώτος στην περιφέρεια της Αττικής και έτσι συμπεριελήφθηκα στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών σε όλη την επικράτεια.Κάποιοι ανθρωποι θα έλεγαν οποιοδήποτε ψέμα για μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα.

Είναι επίσης παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων. Όμως τα ψέματα τέτοιου τύπου δεν θα λύσουν τα πολιτικά αδιέξοδα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψεύτες. «Φθόνος εστί κάκιστος, έχει δε τι καλόν εν αυτώ. Τήκει γαρ φθονερών όμματα και κραδίην». Ο φθόνος είναι πολύ κακός, αλλά έχει ένα καλό: λιώνει τα μάτια και την καρδιά των φθονερών».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: «Απαντούμε με πράξεις σε ένα αίτημα δεκαετιών»
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα επόμενα βήματα μετά την ψήφιση του νόμου ίδρυσης της ΑΣΠΤ, του πρώτου δημόσιου ανώτατου ιδρύματος στη χώρα για τη δραματική, την ορχηστική και τη μουσική τέχνη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Σδούκου: «Εκλογές την άνοιξη του 2027» – «Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, παίρνει μαζί και κόμμα – έκπληξη»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέκλεισε εκ νέου κάθε σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και έστρεψε τα πυρά της στη Χαριλάου Τρικούπη, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλύψει με ποιους και με ποιους όρους θα κυβερνήσει
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου
Ένοχος ο Κωνσταντίνος Φλώρος για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου - Τέσσερα χρόνια φυλάκιση με αναστολή η ποινή του
Το δικαστήριο παρά την εισαγγελική πρόταση για μη χορήγηση ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα, κατά οριακή πλειοψηφία 4-3, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου
Δίκη του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενος από τους "Σπαρτιάτες", Κωνσταντίνου Φλώρου για βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας
