Γαλάζιοι βουλευτές «τρίβουν τα χέρια τους» για την «Ιθάκη» και μιλούν για δώρο Τσίπρα στη ΝΔ

Με δηκτικό και ειρωνικό τρόπο σχολίασε το Μέγαρο Μαξίμου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο οποίο, μέσα από 762 σελίδες μεταφέρει τη δική του οπτική για όλα τα γεγονότα την περίοδο τη διακυβέρνησης του.

Για μία αφήγηση που μαρτυρά «πολύ μεγάλη αλαζονεία» και που παραλείπει «μια συγγνώμη» μιλά η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να επικαλείται τα λόγια ενός φιλοσόφου και ενός Αμερικανού κωμικού για να καυτηριάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά, θα του “αφιέρωνα” Καρλ Μαρξ, που έχει πει, ότι “η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα”. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλον Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε γράψει όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω”» σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αριστερό “πείραμα”»

Στο παρασκήνιο ωστόσο, τα σχόλια είναι πιο αιχμηρά. Στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης, σε σχεδόν ενθουσιώδη τόνο, μιλούν για ένα «δώρο» του Αλέξη Τσίπρα στη ΝΔ.

Η εκτίμηση τους είναι ότι μέσα από τις αφηγήσεις του για τους συντρόφους του που επέλεξε σε θέσεις υπουργών, μέσα από τις δικές του αιχμηρές τοποθετήσεις ότι δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα, σε μία περίοδο κομβική για το μέλλον της χώρας, αλλά και το γεγονός, όπως τονίζουν, ότι στο βιβλίο «επιλέγει να εμφανίζεται ως άμοιρος ευθυνών», ουσιαστικά «θυμίζει στους πολίτες πόσο επικίνδυνο ήταν το αριστερό “πείραμα”», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στο newsit.gr έμπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος της ΝΔ.

Ο αντίκτυπος κεντροδεξιά και κεντροαριστερά

«Τώρα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας» δηλώνει άλλο κυβερνητικό στέλεχος, εκτιμώντας ότι τα όσα αποκαλύπτει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα λειτουργήσουν υπέρ της συσπείρωσης της κομματικής βάσης της ΝΔ.

Μεταξύ των «γαλάζιων» είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι το «κουρνιαχτό» που σήκωσε το βιβλίο του Α. Τσίπρα «θα υπενθυμίσει στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους τις ημέρες και τα έργα αυτών που “έπαιξαν στα ζάρια” τη χώρα», όπως δηλώνει στέλεχος της ΝΔ, τονίζοντας ότι ο προοδευτικός χώρος «έχει θορυβηθεί δίκαια».

«Δεν μας αφορά τυχόν διάσπαση»

«Δεν μας αφορά το τι θα κάνει η Αριστερά και τα κόμματα που εντάσσονται σε αυτήν. Ας τα λύσουν μόνοι τους» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει αν βλέπει διασπάσεις στον χώρο αυτό με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως προοιωνίζει με την κυκλοφορία του βιβλίου του.

«Το 2019 και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όταν είσαι εν ενεργεία πρωθυπουργός την κερδίζεις ξανά με το αποτέλεσμά σου. Εκείνο που περιμένει η κοινωνία από την κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας την υπογραφή του τρίτου μνημονίου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τις εποχές των capital controls, τις ουρές των συνταξιούχων στα ΑΤΜ, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως είπε, την καταδίκη με 13-0 του Νίκου Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και άλλες δύσκολες στιγμές για τη χώρα, της περιόδου εκείνης.

«Πάντα πουλούσε παραμύθι»

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν σε δημόσιες δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (Skai). «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα 3/4 όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;» δήλωσε δεικτικά.

«Θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα»

«Σας διαβεβαιώνω πως το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα λέει “εγώ είμαι ο αρχηγός και αν θέλετε να έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ η πόρτα είναι εκεί”. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό», εκτίμησε από την πλευρά της η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη (Skai).