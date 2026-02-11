Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων

Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για υπεξαίρεση κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 π.μ. στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

Ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη», όπως αναφέρει. Σε ανακοίνωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημείωνε ότι, «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα», δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ούτε το πόρισμα της Αρχής «για όσα τίθενται προς διερεύνηση».

Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η Εισαγγελία, στην οποία είχε διαβιβαστεί το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, κ. Βουρλιώτη, επέλεξε να το προωθήσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα. «Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω;», διερωτάται, κάνοντας λόγο για «χορό ηθικής κατακρεούργησης» εις βάρος του.