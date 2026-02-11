Πολιτική

Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων

Σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη»
Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για υπεξαίρεση κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 π.μ. στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

Ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη», όπως αναφέρει. Σε ανακοίνωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημείωνε ότι, «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα», δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ούτε το πόρισμα της Αρχής «για όσα τίθενται προς διερεύνηση».

Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η Εισαγγελία, στην οποία είχε διαβιβαστεί το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, κ. Βουρλιώτη, επέλεξε να το προωθήσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα. «Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω;», διερωτάται, κάνοντας λόγο για «χορό ηθικής κατακρεούργησης» εις βάρος του.

