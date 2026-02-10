Η απάντηση Κεραμέως και Παπαθανάση στα δημοσιεύματα για τα προγράμματα κατάρτισης – «Όλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια»

Σε διάψευση δημοσιευμάτων που αφορούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, στον απόηχο της πολύκροτης υπόθεσης για υπεξαίρεση κονδυλίων με πρωταγωνιστή των πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου, οι μεταφορές έργων και οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, καταρχάς, ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί «πάγια και διαχρονική» πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το 2021 και το 2022 εντάχθηκε σειρά προγραμμάτων από τα τότε αρμόδια υπουργεία, με την επιλογή των φορέων –επιστημονικών ινστιτούτων κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων– να πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται, μέσω ανοικτών προσκλήσεων και βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Κατά τα υπουργεία, τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, ωστόσο είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης, δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Εφόσον η υλοποίησή τους δεν είχε ολοκληρωθεί, κρίθηκε –όπως τονίζεται– αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης, λόγω «σοβαρού κινδύνου» διεκδικήσεων αποζημιώσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Το κοινό δελτίο αναφέρεται, ακόμη, σε οδηγία και έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν διαπραγματεύσεων, για τη μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως –σύμφωνα με την ανακοίνωση– αποτυπώθηκε σε επιστολή της 17ης Απριλίου 2024 προς τα δύο υπουργεία. Παράλληλα, γινόταν αναφορά ότι οι πράξεις των «συμπραττόντων φορέων» θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Τα 14 από τα 15 έργα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εντάχθηκαν τελικώς στο ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ για τέσσερα έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και «στη βάση» του μεταγενέστερου νόμου 5140/2024. «Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν με απόλυτη διαφάνεια», καταλήγουν τα υπουργεία, υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκαν πλήρως οι κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.

Η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης επισημαίνονται τα εξής:

⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁠Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023 ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των Ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ (όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024) για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά για τα έργα των Συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

⁠Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια.»