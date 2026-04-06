Πολιτική

Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» απέπλευσε για Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το πλοίο του ΠΝ αναχωρεί για να αντικαταστήσει τη «ΨΑΡΑ», επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό για διαρκή και ευέλικτη ελληνική ναυτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο
Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» απέπλευσε για την Κύπρο, προκειμένου να αντικαταστήσει τη «ΨΑΡΑ» (Φωτογραφία αρχείου / ΓΡ ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ / EUROKINISSI)

Απέπλευσε η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», εξοπλισμένη με το anti-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», με προορισμό την Κύπρο, όπου αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ».

Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν άγνωστη στους αναγνώστες του OnAlert.gr, καθώς ήδη από τις 26 Μαρτίου 2026 ο Κώστας Σαρικάς είχε περιγράψει τον σχεδιασμό που είχε διαμορφωθεί. Όπως έγραφε τότε, το νέο δόγμα προβλέπει την παραμονή ελληνικών μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στη Κύπρο για όσο διάστημα διαρκεί η πολεμική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Στο θαλάσσιο σκέλος της αποστολής, οι φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ», που αποτέλεσαν την πρώτη γραμμή της ελληνικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, επρόκειτο να παραδώσουν τη σκυτάλη σε νέα πλοία του Στόλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη θέση των «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» θα αναλάμβανε τις επόμενες ημέρες η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», ενώ ανοιχτό παρέμενε και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει πυραυλάκατος. Η αποστολή της «ΕΛΛΗ» εντάσσεται στη λογική της συνεχούς, ευέλικτης και προσαρμοσμένης παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθως, την 1η Απριλίου 2026 ο Κώστας Σαρικάς σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του αποκάλυπτε ότι «…η φρεγάτα “ΕΛΛΗ” θα πλεύσει προς την Κύπρο εξοπλισμένη  με το anti-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα της ΕΑΒ που έχει πλέον καταγράψει την πρώτη του πραγματική πολεμική επιβεβαίωση και εξελίσσεται σε κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό».

«Το σύστημα ήδη εγκαταστάθηκε στο πλοίο και δοκιμάστηκε από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της ΕΑΒ και του Πολεμικού Ναυτικού. Το γεγονός ότι η φρεγάτα “ΕΛΛΗ” θα βάλει πλώρη για την Κύπρο φέροντας ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει ακριβώς την ασύμμετρη απειλή των UAV, αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο πού μετατοπίζεται πλέον η έμφαση της ελληνικής άμυνας. Η προστασία των Μονάδων επιφανείας από drones, περιφερόμενα πυρομαχικά και απειλές κορεσμού δεν είναι πλέον συμπληρωματική αποστολή αλλά βασική επιχειρησιακή απαίτηση», συμπλήρωνε το ρεπορτάζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
189
150
79
76
Newsit logo
Newsit logo