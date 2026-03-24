Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: «Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς έκανε λόγο για απόπειρα υπονόμευσης της διαδικασίας, ενώ παράλληλα επιχείρησε να αναδείξει τις παρεμβάσεις που, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Μιλώντας την Τρίτη στο ΕΡΤnews, ο Κωνστντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι «η δίκη επιτέλους ξεκίνησε», για να προσθέσει πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν προσπάθειες καθυστέρησής της. Στο ίδιο πλαίσιο, σχολιάζοντας τις εικόνες έντασης και αταξίας από την πρώτη ημέρα, υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί να δυναμιτίζονται οι διαδικασίες» και ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί «χωρίς εκβιασμούς και πιέσεις».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι επιχειρεί να μετατρέψει ακόμη και μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία σε πεδίο προσωπικής προβολής. «Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο ακόμη και σε μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «πιστεύει ότι ακόμα και στο δικαστήριο, που τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι συγγενείς που έχασαν τα παιδιά τους, η ίδια πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια». Κατά τον ίδιο, «προσπάθησε για μία ακόμη φορά να δημιουργήσει πρόβλημα».

Ο αναπληρωτής υπουργός επέμεινε ότι η δίκη πρέπει να προχωρήσει «με όρους σοβαρότητας και αξιοπρέπειας», χωρίς παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη διαδικασία και απομακρύνουν το επίκεντρο από τους συγγενείς των θυμάτων και την αναζήτηση της αλήθειας. Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η κυβέρνηση επιχειρεί να εντάξει τις σκηνές της πρώτης ημέρας σε ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα περί απόπειρας εκτροχιασμού μιας δίκης με βαρύ θεσμικό και κοινωνικό φορτίο.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επίσης παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, περιγράφοντάς το ως «τρίπτυχο» με άξονες τα «νέα τρένα, νέα υποδομή, νέοι σταθμοί». Όπως είπε, για το σκέλος των νέων συρμών έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την ιταλική πλευρά, με επένδυση 308 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται -για πρώτη φορά- ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση μη υλοποίησης της επένδυσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, 23 συρμοί έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικά δρομολόγια, με τους πρώτους να αναμένονται στις αρχές του 2027 και την πλήρη ολοκλήρωση έως το τέλος του ίδιου έτους.

Για τις υποδομές, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι τα έργα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή πριν από την άφιξη των νέων τρένων. Όπως υποστήριξε, ολόκληρος ο άξονας θα διαθέτει πλήρη τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και νέα συστήματα ασφαλείας, ενώ θα ενσωματωθεί και τεχνολογία ακριβούς εντοπισμού των συρμών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε βλάβες ή παραβάσεις.

«Η λειτουργία του δικτύου το 2019 βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε χειροκίνητες διαδικασίες. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 80% της τηλεδιοίκησης και το καλοκαίρι θα φτάσουμε στο 100%», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να καταδείξει ότι η εικόνα του σιδηροδρόμου έχει ήδη αλλάξει ουσιωδώς μετά το δυστύχημα. Στην ίδια γραμμή, τόνισε ότι έχουν προστεθεί νέα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν «σε πραγματικό χρόνο τον ακριβή εντοπισμό των τρένων», αλλά και την καταγραφή επικοινωνιών και παραβάσεων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στους σταθμούς, σημειώνοντας ότι προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης στους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του προαστιακού της Αττικής, οι οποίοι -όπως παραδέχθηκε- βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση. Στόχος, όπως είπε, είναι να βελτιωθεί ουσιαστικά η εμπειρία του επιβάτη και να αποκατασταθεί μια αίσθηση αξιοπιστίας και ασφάλειας στο σύστημα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε, επίσης, ιδιαίτερα στο προσωπικό και στον τρόπο αξιολόγησής του, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει τομές στην εκπαίδευση και στη στελέχωση των κρίσιμων θέσεων. «Έχουμε περάσει από τη θεωρητική εκπαίδευση στην πρακτική, με αξιολογήσεις και ψυχομετρικά τεστ. Αν κάποιος είναι ακατάλληλος, πρέπει να απομακρύνεται πριν συμβεί ένα ατύχημα», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι εφαρμόζονται νέα ψηφιακά συστήματα καταγραφής βαρδιών, ώστε «να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλλοίωσης στοιχείων».

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η δικασική διερεύνηση για τα Τέμπη πρέπει να προχωρήσει ανεμπόδιστα, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο η προσπάθεια αναμόρφωσης του σιδηροδρόμου. «Γίνεται μια καθημερινή δουλειά για να αλλάξει η εικόνα του σιδηροδρόμου. Μπορεί να μην δημιουργεί θόρυβο, αλλά είναι κρίσιμη για την ασφάλεια», είπε, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από την πολιτική σύγκρουση και στη διαχείριση της επόμενης ημέρας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υποστήριξε ότι οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσο και στο αίτημα των οικογενειών των θυμάτων να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. «Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα ώστε να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία», σημείωσε, συνδέοντας το αφήγημα της κυβερνητικής ευθύνης με εκείνο της μεταρρυθμιστικής συνέχειας στο πεδίο των μεταφορών.