Κωνσταντίνος Τασούλας για Αντώνη Μανιτάκη: «Διαμόρφωσε γενιές νομικών»

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποτίοντας φόρο τιμής στην ακαδημαϊκή και δημόσια διαδρομή του εκλιπόντος.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον Αντώνη Μανιτάκη «διακεκριμένο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου», με «πλούσιο επιστημονικό έργο» και «ουσιαστική συμβολή στον δημόσιο βίο». Όπως σημείωσε, ο Αντώνης Μανιτάκης δίδαξε επί δεκαετίες, διαμορφώνοντας γενιές νομικών και καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων ως υπουργός Εσωτερικών και ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέληξε εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Αντώνης Μανιτάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με πληροφορίες. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2026) οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, σημειώνοντας ότι «η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες».





