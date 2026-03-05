Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας, βλάπτουν τα τρομολαγνικά σενάρια

Με διπλό μήνυμα —να μην υποτιμάται η διεθνής κρίση, αλλά και να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού— παρενέβη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του την Πέμπτη (05.03.2026) στην ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή» και ότι «τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν πρώτα απ’ όλα την ίδια την κοινωνία». Όπως είπε, η κυβέρνηση, «μακριά από φωνές και αντάρα», ασκεί «πατριωτική πολιτική», ενώ στο οικονομικό πεδίο επανέλαβε ότι δεν υπάρχει —ούτε πρόκειται να υπάρξει— ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή τροφοδοσίας της αγοράς.

Αναφερόμενος στην απόφαση ενίσχυσης της Κύπρου με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων μαχητικών, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος των πολεμικών ενεργειών στη Μέση Ανατολή, «αλλά κάνει το αυτονόητο»: στηρίζεται στις διεθνείς της συμμαχίες και βρίσκεται δίπλα στη Λευκωσία. «Δεν είναι μόνο λόγια ότι ανήκουμε στο ίδιο έθνος με τους Κυπρίους. Πρέπει αυτό να μεταφραστεί και σε στήριξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα του 2026 είναι «πολύ διαφορετική» από εκείνη του 2019, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και ως προς το πλέγμα συμμαχιών – από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία έως το Ισραήλ και αραβικές χώρες.

Στο μέτωπο της στήριξης των πολιτών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, επικαλούμενος ως προηγούμενο την κρίση στην Ουκρανία. «Ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του», είπε, διευκρινίζοντας ότι «δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε θαυματοποιοί».

Ειδική αναφορά έκανε στους ελέγχους στην αγορά, σημειώνοντας ότι τα αρμόδια υπουργεία, καθώς και η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, κινητοποιήθηκαν «από την πρώτη στιγμή» λόγω του κινδύνου κερδοσκοπίας. «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας και δεν θα μείνουμε σε εκκλήσεις», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις. Διευκρίνισε, πάντως, ότι άλλο είναι η διεθνής άνοδος τιμών και άλλο η αντιμετώπιση αδικαιολόγητων πρακτικών στην αγορά.

Για τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με σενάρια τιμών πετρελαίου έως και 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις συνέπειες χωρίς εικόνα για τη διάρκεια της κρίσης. Επισήμανε, ακόμη, ότι μόνο το 20%-25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται φυσικό αέριο από την περιοχή. Πρόσθεσε ότι στην τιμή της αντλίας σημαντικό μέρος αφορά φόρους, γεγονός που –κατά τον ίδιο– συγκρατεί την επίπτωση των διεθνών διακυμάνσεων.

Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε ότι οι επιστροφές έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω Αιγύπτου και Ομάν, με τις προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών να συνεχίζονται και τις προξενικές αρχές να βρίσκονται σε επαφή με τους εγκλωβισμένους. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός οργάνωσε τηλεδιάσκεψη με πρέσβεις και προξένους στην περιοχή, ενώ η χώρα κινείται συντονισμένα και με άλλες κυβερνήσεις «εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατότητα» ώστε οι πολίτες να επιστρέψουν «χωρίς κίνδυνο».

Επίσης, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι είναι «θετικό για τη χώρα» πως βρίσκεται «στο τιμόνι ένας πεπειραμένος πρωθυπουργός» και μια κυβέρνηση που έχει δείξει –όπως είπε– σε προηγούμενες κρίσεις ότι μπορεί να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις, «με σοβαρότητα, εγρήγορση και δράση», «μακριά από πολιτικές σαπουνόφουσκες».