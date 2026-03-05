Κυριάκος Μητσοτάκης για γιατρούς σε 47 μικρά νησιά: Θα παίρνουν 1500 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα

«Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα καθαρά», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο Instragram το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026). Αφορμή η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Στο βίντεο που «ανέβασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instagram ευχαριστεί δημόσια το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηιωάννου» για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης σε εκδήλωση για τη δωρεά, ο πρωθυπουργός είχε υπογραμμίσει ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία με «διαφορετικά χαρακτηριστικά» σε σχέση με τις κλασικές δωρεές που κατευθύνονται σε υποδομές.

Η δωρεά προβλέπει την παροχή 1.500 ευρώ σε 80 γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας, για περίοδο επτά ετών, με στόχο την οικονομική ενίσχυση όσων εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές με χειμερινό πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

Η συγκεκριμένη δωρεά στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στρέφει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της «όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό», με επίκεντρο το χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης ιατρείων σε 47 μικρά νησιά.

Παρά τα πρόσθετα κίνητρα που -όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης- παρέχει ήδη το Δημόσιο για τους γιατρούς, «υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες», ενώ σε ορισμένες περιοχές το αυξημένο κόστος ζωής λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για προορισμούς που θα θεωρούνταν ελκυστικοί, όπως οι Σπέτσες.

