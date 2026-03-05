Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για γιατρούς σε 47 μικρά νησιά: Θα παίρνουν 1500 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα

«Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ», δηλώνει ο πρωθυπουργός σε βίντεο στο Instagram
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου)

«Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα καθαρά», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο Instragram το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026). Αφορμή η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Στο βίντεο που «ανέβασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instagram ευχαριστεί δημόσια το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηιωάννου» για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης σε εκδήλωση για τη δωρεά, ο πρωθυπουργός είχε υπογραμμίσει ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία με «διαφορετικά χαρακτηριστικά» σε σχέση με τις κλασικές δωρεές που κατευθύνονται σε υποδομές.

Η δωρεά προβλέπει την παροχή 1.500 ευρώ σε 80 γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας, για περίοδο επτά ετών, με στόχο την οικονομική ενίσχυση όσων εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές με χειμερινό πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

Η συγκεκριμένη δωρεά στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στρέφει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της «όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό», με επίκεντρο το χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης ιατρείων σε 47 μικρά νησιά.

Παρά τα πρόσθετα κίνητρα που -όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης- παρέχει ήδη το Δημόσιο για τους γιατρούς, «υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες», ενώ σε ορισμένες περιοχές το αυξημένο κόστος ζωής λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για προορισμούς που θα θεωρούνταν ελκυστικοί, όπως οι Σπέτσες.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

«Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά. Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ», δηλώνει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Instagram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Λαζόπουλου: «Μου προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη αυτή η επίθεση»
Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «ύβρεις, συκοφαντίες και προτροπή σε βία», επισημαίνοντας ότι δεν του έμεινε «κανένα απολύτως άλλο περιθώριο» από το να προσφύγει στη Δικαιοσύνη
Λαζόπουλος και Γεωργιάδης
118
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ: Στο επίκεντρο οι ελληνογαλλικές σχέσεις και η Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και γγ του «Renaissance» του Εμανουέλ Μακρόν - Ανταλλαγή απόψεων για ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στο Ιράν
Μητσοτάκης και Ατάλ
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας, βλάπτουν τα τρομολαγνικά σενάρια
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας και περιγράφει τις προτεραιότητες σε εξωτερική πολιτική εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Κωστής Χατζηδάκης
Ο Βελόπουλος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη για τον Φλώρο: Με αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητεί άμεση πειθαρχική αντιμετώπιση, κάνοντας λόγο για ύβρεις εντός Ολομέλειας. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής παραθέτει διαφορετική εκδοχή του διαλόγου τους
Βελόπουλος και Φλώρος 30
Newsit logo
Newsit logo