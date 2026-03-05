Πολιτική

Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Ανοίγει ο δρόμος σε νεαρούς γιατρούς να πάνε στα νησιά

Επιδότηση 1.500 ευρώ μηνιαίως σε 80 γιατρούς για επτά χρόνια – Στόχος η στελέχωση ιατρείων σε 47 νησιά, όπου το κόστος ζωής και οι δυσκολίες παραμονής αποτρέπουν νέους επιστήμονες
Σε εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μίλησε το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με «διαφορετικά χαρακτηριστικά» σε σχέση με τις κλασικές δωρεές που κατευθύνονται σε υποδομές.

Η συγκεκριμένη δωρεά στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στρέφει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της «όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό», με επίκεντρο το χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης ιατρείων σε 47 μικρά νησιά. Παρά τα πρόσθετα κίνητρα που -όπως ανέφερε– παρέχει ήδη το Δημόσιο για τους γιατρούς, «υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες», ενώ σε ορισμένες περιοχές το αυξημένο κόστος ζωής λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για προορισμούς που θα θεωρούνταν ελκυστικοί, όπως οι Σπέτσες.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η δωρεά μπορεί να ανοίξει δρόμο ώστε νεαροί γιατροί να επιλέξουν υπηρεσία στα νησιά, τονίζοντας πως «οι άνθρωποι στα νησιά δεν είναι μόνοι τους» και ότι ο αγώνας δεν αφορά μόνο τα μεγάλα νησιά αλλά και τα μικρότερα, όπου «είναι σημαντικό να υπάρχουν σχολεία ακόμη και με έναν μαθητή». Στόχος, όπως είπε, είναι το κράτος να εξασφαλίζει τις βασικές υποδομές Παιδείας και Υγείας, ώστε να στηρίζεται έμπρακτα η νησιωτικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τη δωρεά με πρωτοβουλίες του ΕΣΥ για την πρωτοβάθμια φροντίδα, αναφερόμενος στις κινητές μονάδες (ΚΟΜΥ) στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα περιστατικά πολιτών που «δεν είχαν τη βασική φροντίδα». Παραδέχθηκε, επίσης, ότι απαιτήθηκε «πολύ προσπάθεια διοικητικά και κανονιστικά» για να δημιουργηθεί το πλαίσιο αποδοχής της δωρεάς χωρίς εκκρεμότητες.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα προς τους «ευεργέτες της σημερινής εποχής» να επιστρέφουν μέρος του πλούτου τους στην πατρίδα τους, παραπέμποντας στα ιδρύματα του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου ως παραδείγματα με διαχρονικό αποτύπωμα. «Υπάρχουν πολλές ανάγκες, υπάρχουν πολλοί σκοποί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι το κοινό καλό προϋποθέτει «ένωση δυνάμεων».

Η δωρεά προβλέπει την παροχή 1.500 ευρώ σε 80 γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας, για περίοδο επτά ετών, με στόχο την οικονομική ενίσχυση όσων εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές με χειμερινό πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

