Κυριάκος Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια ανάρτηση σημειώνοντας πως «η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αρθούν «τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν».

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι «η δημιουργία ευκαιριών στην εργασία και η ενίσχυση της συμμετοχής της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων», ενώ στάθηκε στη σημασία της στήριξης της οικογένειας και της «μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία». Όπως είπε, η ισότητα πρέπει να αναγνωρίζεται «όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή, αλλά και ως μοχλός συλλογικής ευημερίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι «από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, πράγματι, μεγάλη». Όπως ανέφερε, «σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μητέρες «λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα». Παράλληλα, υπάρχουν «φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα», ενώ αυξάνονται συνεχώς οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η πολιτεία ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και προωθεί δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων. Όπως ανέφερε, «δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας», ενώ με την καθιέρωση του «Σήματος Ισότητας» επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν «την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή».

Μίλησε και για τις δράσεις πρόληψης για την υγεία των γυναικών, σημειώνοντας ότι η πολιτεία επενδύει «στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας», τις οποίες χαρακτήρισε «πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας για τα θύματα βίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την Εθνική Γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025». Όπως πρόσθεσε, λειτουργούν «63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία», ενώ το Panic Button εγκαθίσταται πλέον «κάθε χρόνο στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα», τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας. Όπως ανέφερε, «μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν».

Και κατέληξε: «Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους».