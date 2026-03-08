Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»

«Μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια ανάρτηση σημειώνοντας πως «η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αρθούν «τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν».

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι «η δημιουργία ευκαιριών στην εργασία και η ενίσχυση της συμμετοχής της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων», ενώ στάθηκε στη σημασία της στήριξης της οικογένειας και της «μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία». Όπως είπε, η ισότητα πρέπει να αναγνωρίζεται «όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή, αλλά και ως μοχλός συλλογικής ευημερίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι «από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, πράγματι, μεγάλη». Όπως ανέφερε, «σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μητέρες «λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα». Παράλληλα, υπάρχουν «φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα», ενώ αυξάνονται συνεχώς οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η πολιτεία ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και προωθεί δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων. Όπως ανέφερε, «δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας», ενώ με την καθιέρωση του «Σήματος Ισότητας» επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν «την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή».

Μίλησε και για τις δράσεις πρόληψης για την υγεία των γυναικών, σημειώνοντας ότι η πολιτεία επενδύει «στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας», τις οποίες χαρακτήρισε «πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας για τα θύματα βίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την Εθνική Γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025». Όπως πρόσθεσε, λειτουργούν «63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία», ενώ το Panic Button εγκαθίσταται πλέον «κάθε χρόνο στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα», τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας. Όπως ανέφερε, «μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν».

Και κατέληξε: «Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
89
76
59
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση»
Και επισήμανε ότι «για μια ακόμη φορά, Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στο ύψιστο επίπεδο, λειτουργώντας ως φορείς σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη»
President of Cyprus Nikos Christodoulides speaks during a joint statement with Italian Prime Minister Giorgia Meloni, at Chigi Palace, in Rome, Italy, February 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli
Ανδρουλάκης: «Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο» 
Η «προληπτική» στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
Η Ελλάδα «σταθμός» ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο – Οι εκτιμήσεις για τα γεωστρατηγικά οφέλη
Στα «οφέλη» για την Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα προσθέτει και το γεγονός ότι η Άγκυρα, υπό τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, «εμφανίζεται αμήχανη», με στενά περιθώρια αντίδρασης...
συστοιχία Patriot
Αλέξης Τσίπρας: Εμείς θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε στέρεο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης
«Αναγκαία η επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, διότι καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού δημοκρατικού χώρου δεν μπορεί, ανεξαρτήτως από το αν θέλουν»
Αλέξης Τσίπρας 56
Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Από τις επόμενες εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους
Με βίντεο στα social media, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την αλλαγή στο εκλογικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ρύθμιση διευκολύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων της διασποράς χωρίς μετακινήσεις και πολύωρα ταξίδια
Μητσοτάκης, επιστολική ψήφος
Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων
Περίπου 2.500 αιτήματα έχουν υποβληθεί έως τώρα, 315 Ελληνες έχουν ήδη επιστρέψει με ασφάλεια, ενώ για το Σάββατο (07.03.2026) έχει προγραμματιστεί ειδική πτήση της Emirates από το Ντουμπάι προς την Αθήνα
Γιώργος Γεραπετρίτης
Newsit logo
Newsit logo