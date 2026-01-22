Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για το Συμβούλιο Ειρήνης – «Προσυπογραφή μόνο για τη Γάζα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη 22.01.2026, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο Ειρήνης, λέγοντας ότι όπως αυτό έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των αποφάσεων 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η πρόταση της Ελλάδας όπως την περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι 13 χώρες που έχουν κληθεί από τις ΗΠΑ και το Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να υπογράψουν τη συμμετοχή τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο, καθώς δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο μόρφωμα που θα “χτυπήσει” τον ΟΗΕ, κάτι που θα ήταν καταστροφικό.

Διευκρινίσεις για την ελληνική πρόταση σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα έδωσε ο πρωθυπουργός και με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η πρόταση της Ελλάδας θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει από τις Βρυξέλλες: «Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ.

Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στη Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας.

Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί, όμως, μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες -με δύο εξαιρέσεις- της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω εύλογους, νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας -η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή-, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση».