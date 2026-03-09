Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός συνάντησε τους πιλότους των ελληνικών F-16 στην Κύπρο

Στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε με τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και τους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά F-16.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο σημείο προσέδωσε πρόσθετο συμβολισμό στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σταθεί ιδιαίτερα στην παρουσία των ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων», λέγοντας ότι «συγκίνησαν όλους μας» και ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα.