Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός συνάντησε τους πιλότους των ελληνικών F-16 στην Κύπρο

Η επίσκεψη στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» ακολούθησε τις κοινές δηλώσεις με Μακρόν και Χριστοδουλίδη, με φόντο τη στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία
Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε με τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και τους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά F-16.

Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο σημείο προσέδωσε πρόσθετο συμβολισμό στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

 

Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σταθεί ιδιαίτερα στην παρουσία των ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων», λέγοντας ότι «συγκίνησαν όλους μας» και ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα.

Τριμερής Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Πάφο: Έμφαση σε αποκλιμάκωση, Λίβανο και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή, με αναφορές στην ευρωπαϊκή εγρήγορση απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης
ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Βερλέκης, Πελεγρίνης, Μανίκας, Μυρίσης και Σιγαλός στο δεύτερο κύμα διεύρυνσης – Τα νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν
Νέα πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και του συνδικαλισμού στη σύνθεση της Επιτροπής – Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2026 παρουσία Ανδρουλάκη
ΠΑΣΟΚ
Θερμή υποδοχή Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη και Μακρόν: Οι εναγκαλισμοί και τα χαμόγελα στην Πάφο
Οι εικόνες από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποτύπωσαν τον στενό συντονισμό Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη, οι κινήσεις μας είναι αμυντικές – Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Κύπριος πρόεδρος επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Γάλλο πρόεδρο που προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση της Πάφου λίγο μετά τις 13:00
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριμερή στην Κύπρο
47
Μαρινάκης για F-16 στα κατεχόμενα: Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο
Ερωτηθείς για τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει νέα μέτρα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο
Παύλος Μαρινάκης
