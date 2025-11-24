Πολιτική

Le Monde για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: O «ταραχοποιός» της Αριστεράς μιλά για το τραυματικό επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει την επιστροφή του

Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές, σημειώνει, μεταξύ άλλων, η «Le Monde»
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» στα βιβλιοπωλεία / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Το πρώτο βήμα για την επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού ως ηγέτη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα σηματοδοτεί το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» σε σχετικό δημοσίευμά της τη Δευτέρα (24.11.2025).

Η γαλλική «Le Monde» με αφορμή το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ”ταραχοποιός” πολιτικός που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 34 ετών επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο με το Ιθάκη, ένα βιβλίο 730 σελίδων».

Σημειώνεται ότι, για τη λέξη «ταραχοποιός» στο γαλλικό δημοσίευμα χρησιμοποιείται η λέξη «trublion» που μεταφράζεται ως αυτός που δημιουργεί προβλήματα και αναστάτωση.

Σε όλο το βιβλίο, γράφει η «Le Monde», ο κ. Τσίπρας αφηγείται τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, την ευρωπαϊκή πίεση και τη δύσκολη απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015, σχετικά με την απόρριψη ενός σχεδίου λιτότητας που κρίθηκε πολύ σκληρό για τον ελληνικό λαό. «Δεν μας είχε απομείνει κανένα πλεονέκτημα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, «το μόνο που μας είχε απομείνει ήταν η εικόνα μας, αυτή μίας χώρας που, αντί να αποδεχτεί την ταπείνωσή της, ζήτησε από τον λαό της να αποφασίσει».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές. Αυτή η δεύτερη συμφωνία, μετά το δημοψήφισμα, «είχε περισσότερες θετικές πτυχές», σύμφωνα με τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων για την ελάφρυνση του χρέους και ενός πακέτου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υποστήριξη της οικονομικής ανασυγκρότησης, το οποίο τελικά οδήγησε στο τέλος της ευρωπαϊκής εποπτείας το 2018.

Στο δημοσίευμα της «Le Monde» περιλαμβάνεται η άποψη του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πολιτικού επιστήμονα, Μάνου Παπάζογλου, ο οποίος επισημαίνει:

«Η αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο υποδηλώνουν ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει το δικό του κόμμα για τις επόμενες εκλογές. Ο Τσίπρας δεν έχει κομματική δομή και η αριστερά είναι σε διάλυση, βαθιά διχασμένη».

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg αφορά την περίοδο 2015 – 2019 αλλά και την περίοδο 2019 – 2024. Δηλαδή όλο το φάσμα από την περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, στη συνέχεια ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέλος την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις μετά την εκλογή των επόμενων αρχηγών.

