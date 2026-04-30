Live η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη

Με αναφορά στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, όπως αυτό διατυπώθηκε στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, ξεκίνησε την Πέμπτη την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετέφερε τα λόγια του πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι «η Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης». Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητιέται εδώ και πολλές δεκαετίες», στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που, όπως είπε, θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, ώστε να κριθεί αναθεωρητέο το άρθρο 16 και «να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας».

Οικονομία, χρέος και διαθέσιμο εισόδημα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στους στόχους της κυβέρνησης για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και «νοικοκύρεμα» των δημόσιων οικονομικών. Όπως είπε, η χώρα έχει καλύψει πλήρως τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, έχει αντλήσει 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους, ενώ οι πρόωρες αποπληρωμές ύψους 5,3 δισ. ευρώ και η εξοικονόμηση πόρων 2,6 δισ. ευρώ ενισχύουν τη δημοσιονομική της θέση.

SLAPPs, ψυχική υγεία και στεγαστικό

Στην ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία από καταχρηστικές αγωγές τύπου SLAPPs, καθώς και στην προκήρυξη για 40 νέες Μονάδες Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Καλό μεσημέρι,

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, παραβρέθηκαν στην τελετή εγκαινίων του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία, σε ένα κτίριο με εξαιρετικές προδιαγραφές.

Η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες μεταρρυθμίσεις αυτής της τετραετίας. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα όπου η εκπαίδευση θα συναντά την καινοτομία.

Ήδη στη χώρα μας λειτουργούν τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου συμπράττουν με τα Δημόσια Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός: «Δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που προκαλούν μεγάλες δυσκολίες εκεί όπου παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες. Η πρόοδος δεν έρχεται με καθήλωση στο χθες». Παράλληλα, επεσήμανε πως: «Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται καιρό προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό».

—–

Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης είναι, αφενός η συνεχής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, προκειμένου να τους επιστρέφονται σταδιακά όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου το «νοικοκύρεμα» των δημόσιων οικονομικών και η μείωση του χρέους κάτι που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, για να μην επιστρέψουμε πάλι σε «μαύρες» ημέρες.

Μεταξύ αυτών είναι: η πλήρης κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, η άντληση 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού και του καθαρού χρέους.

Την ίδια ώρα, με τις πρόωρες αποπληρωμές 5,3 δισ. ευρώ, τον ουσιαστικό περιορισμό των κινδύνων και την εξοικονόμηση πόρων ύψους 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, η χώρα ενίσχυσε τη δημοσιονομική της θέση.

Παράλληλα, το κόστος εξυπηρέτησης παρέμεινε χαμηλό, κάτω από 1,8%, η μέση διάρκεια του χρέους ξεπερνά τα 18 έτη και οι χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται πως η Ελλάδα μειώνει το χρέος της και το καθιστά ολοένα και πιο βιώσιμο, απαλλάσσοντας τις επόμενες γενιές από βάρη που δεν τους αναλογούν.

– – – –

Με νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εισηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία για την προστασία από τις αβάσιμες, καταχρηστικές αγωγές, τις λεγόμενες SLAPPs.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορούν:

– Τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και δικονομικών εγγυήσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θωράκιση όσων ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης για θέματα δημόσιου συμφέροντος, αποτρέποντας την εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των διαδίκων.

– Τη δυνατότητα απόρριψης αγωγών ως προδήλως αβάσιμων ή απαράδεκτων σε πρώιμο δικονομικό στάδιο.

– Την πρόβλεψη σύντομων προθεσμιών και την εισαγωγή δικλίδων ασφαλείας προς τον σκοπό της αποφυγής παρέλκυσης των διαδικασιών.

– Προβλέψεις σχετικά με τις συνέπειες από την καταχρηστική άσκηση των αγωγών.

– Τη θέσπιση υποχρέωσης του ηττηθέντος ενάγοντος να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων και το κόστος νομικής εκπροσώπησης.

– Τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών ποινών και της διατάξεως για δημοσίευση της απόφασης στον Τύπο με δαπάνη του ηττηθέντος ενάγοντος.

– Την εκδίκαση αιτημάτων προσωρινής διαταγής μόνο κατόπιν κλήτευσης του καθ’ ου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η αίτηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αγωγής SLAPP.

– Τη θέσπιση ειδικής δωσιδικίας, η οποία επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην ημεδαπή να διεκδικήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αποζημίωση για τη ζημία και τα έξοδα που υπέστησαν από μια καταχρηστική διαδικασία σε τρίτη χώρα, κ.ά.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός τόνισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου πώς «Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε σήμερα. Γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια, θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε».

– – – –

Την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι Μονάδες σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων: ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ατόμων με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

– – – –

Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, με αποστολή τη χάραξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές της χώρας. Στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξή τους, με όρους οικονομικής ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων τους.

Η Γραμματεία θα διασφαλίζει τη δημιουργία αποδοτικών συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των τοπικών δυνατοτήτων.

Επιπρόσθετα, θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης για ισόρροπη, ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τον ορεινό χώρο σε βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

– – – –

Στην πρώτη φετινή πληρωμή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν συνολικά 22,8 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Τα ποσά καταβλήθηκαν απευθείας από το Υπουργείο στους κτηνοτρόφους, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

– – – –

Ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και σημαντική κοινωνική απήχηση παρουσιάζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.

Προσφάτως τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν πως έως τις 2 Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί τα δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι δε δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.»