Live η επίσκεψη Μητσοτάκη και Μακρόν στη φρεγάτα «Κίμων» και η υπογραφή της νέας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας

Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της Ελλάδας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από χθες Παρασκευή (24.4.26) βρίσκεται στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Μετά τη συζήτηση που είχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών και το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτονται από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου τη φρεγάτα «Κίμων» ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή των συμφωνιών και δηλώσεις των δύο ηγετών. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Δείτε live όλες τις εξελίξεις.
Οι δύο ηγέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας και ενημερώνονται από τον αρχηγο ΓΕΝ και του αρχηγού Στόλου. Στη συνέχεια θα ανέβουν στη γέφυρα του πλοίου.
Τα δύο Rafale περνούν και πάλι πάνω από τη φρεγάτα «Κίμων».
Πρώτος επιβιβάστηκε ο Γάλλος πρόεδρος και ακολούθησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας και η Κατρίν Βοτρέν.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν κατευθύνονται για να επιβιβαστούν στη φρεγάτα «Κίμων». Είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ηγέτες επιθεωρούν την πρώτη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, η πρώτη ήταν στην Κύπρο.
Δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale πέρασαν πάνω από τη φρεγάτα «Κίμων».
Ανάκρουση των εθνικών υμνών Γαλλίας και Ελλάδας.
Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεωρούν το τιμητικό άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Νίκος Δένδιας ανεβαίνει στη φρεγάτα «Κίμων».
Ο Νίκος Δένδιας στη φρεγάτα «Κίμων» συνοδευόμενος από τον ΑΓΕΕΘΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Πειραιά και αναμένει τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος αναχώρησε πριν λίγο από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» με προορισμό τον Πειραιά.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί σήμερα στις 10:00, στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην φρεγάτα «Κίμων», όπου και θα έχει διμερή συνάντηση στη συνέχεια (11:00) με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.
Ακολούθως, θα υπογράψει στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών της Γαλλίας, ενώπιον των Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκου Μητσοτάκη, τη συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.
Από το απόγευμα της Παρασκευής η πρώτη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού έχει «δέσει» στο λιμάνι του Πειραιά.
Χθες Γάλλος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα από την Ρωμαϊκή Αγορά, όπου μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στήριξη που επανέλαβε και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και αργότερα από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του.
Γύρω στις 12:00 οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας και οι κοινές τους δηλώσεις προς τα ΜΜΕ. Στις 16:00 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».
Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν θα φτάσουν στις 10:00 το πρωί στο λιμανι του Πειραιά, όπου θα επιθεωρήσουν άγημα απόδοσης τιμών και θα γίνει ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας. Μάλιστα, κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων θα γίνει υπερπτήση από μαχητικό Rafale.
Οι δύο ηγέτες θα επιβιβαστούν στη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού συνοδευόμενοι από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, τους υφυπουργούς Εξωτερικών και τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ.
Μητσοτάκης και Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για ξενάγηση από τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» και στη συνέχεια μέσω του Planning Room θα καταλήξουν στη γέφυρα του πλοίου.
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις της δεύτερης μέρας της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή της ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου ολοκληρώνεται το απόγευμα.