Πολιτική

Live η επίσκεψη Μητσοτάκη και Μακρόν στη φρεγάτα «Κίμων» και η υπογραφή της νέας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας

«Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ» ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος χθες στην πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα

Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της Ελλάδας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από χθες Παρασκευή (24.4.26) βρίσκεται στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Μετά τη συζήτηση που είχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών και το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτονται από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου τη φρεγάτα «Κίμων» ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή των συμφωνιών και δηλώσεις των δύο ηγετών. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Δείτε live όλες τις εξελίξεις.

09:41 | 25.04.2026

10:18 | 25.04.2026
10:10 | 25.04.2026

Οι δύο ηγέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας και ενημερώνονται από τον αρχηγο ΓΕΝ και του αρχηγού Στόλου. Στη συνέχεια θα ανέβουν στη γέφυρα του πλοίου.

10:10 | 25.04.2026

Τα δύο Rafale περνούν και πάλι πάνω από τη φρεγάτα «Κίμων».

10:08 | 25.04.2026

Πρώτος επιβιβάστηκε ο Γάλλος πρόεδρος και ακολούθησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας και η Κατρίν Βοτρέν.

10:07 | 25.04.2026

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν κατευθύνονται για να επιβιβαστούν στη φρεγάτα «Κίμων». Είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ηγέτες επιθεωρούν την πρώτη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, η πρώτη ήταν στην Κύπρο.

10:05 | 25.04.2026

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale πέρασαν πάνω από τη φρεγάτα «Κίμων».

10:04 | 25.04.2026

Ανάκρουση των εθνικών υμνών Γαλλίας και Ελλάδας.

10:02 | 25.04.2026

Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεωρούν το τιμητικό άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων.

10:00 | 25.04.2026
Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά - Τον υποδέχτηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας
09:57 | 25.04.2026
09:56 | 25.04.2026

Ο Νίκος Δένδιας ανεβαίνει στη φρεγάτα «Κίμων».

09:54 | 25.04.2026

Ο Νίκος Δένδιας στη φρεγάτα «Κίμων» συνοδευόμενος από τον ΑΓΕΕΘΑ.

09:54 | 25.04.2026
09:49 | 25.04.2026
Οι πρώτες εικόνες από τον Πειραιά

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Όλα έτοιμα για την επίσκεψη Μακρόν - Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων»
09:48 | 25.04.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Πειραιά και αναμένει τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος αναχώρησε πριν λίγο από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» με προορισμό τον Πειραιά.

09:40 | 25.04.2026
09:31 | 25.04.2026
Συνάντηση Δένδια - Βοτρέν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί σήμερα στις 10:00, στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην φρεγάτα «Κίμων», όπου και θα έχει διμερή συνάντηση στη συνέχεια (11:00) με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.

Ακολούθως, θα υπογράψει στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών της Γαλλίας, ενώπιον των Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκου Μητσοτάκη, τη συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

09:18 | 25.04.2026
Η φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά

Από το απόγευμα της Παρασκευής η πρώτη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού έχει «δέσει» στο λιμάνι του Πειραιά.

09:17 | 25.04.2026
Στιγμιότυπο από το επίσημο δείπνο στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν
Μακρόν: Ελλάδα και Γαλλία σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους μέσα στην παγκόσμια αταξία
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος Πρόεδρος εκφράζει τη χαρά του που επέστρεψε στην Αθήνα και που συνάντησε ξανά καλούς φίλους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
09:13 | 25.04.2026
Επίσημο δείπνο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα προς τιμή του Προέδρου της Γαλλίας, Emanuel Macron
«Μέσα» στο προεδρικό μέγαρο στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υπογράψει το Σάββατο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια
09:11 | 25.04.2026
Συζήτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα θα είμαστε εδώ, αυτός είναι ο ορισμός της φιλίας
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ»
09:10 | 25.04.2026

Χθες Γάλλος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα από την Ρωμαϊκή Αγορά, όπου μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στήριξη που επανέλαβε και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και αργότερα από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του.

09:05 | 25.04.2026

Γύρω στις 12:00 οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας και οι κοινές τους δηλώσεις προς τα ΜΜΕ. Στις 16:00 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

08:57 | 25.04.2026
Το τελετουργικό της επίσκεψης στη φρεγάτα «Κίμων»

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν θα φτάσουν στις 10:00 το πρωί στο λιμανι του Πειραιά, όπου θα επιθεωρήσουν άγημα απόδοσης τιμών και θα γίνει ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας. Μάλιστα, κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων θα γίνει υπερπτήση από μαχητικό Rafale. 

Οι δύο ηγέτες θα επιβιβαστούν στη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού συνοδευόμενοι από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, τους υφυπουργούς Εξωτερικών και τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ.

Μητσοτάκης και Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για ξενάγηση από τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» και στη συνέχεια μέσω του Planning Room θα καταλήξουν στη γέφυρα του πλοίου.

08:54 | 25.04.2026
Ο Μακρόν στην Αθήνα - Θα επισκεφθεί σήμερα τη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις της δεύτερης μέρας της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή της ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου ολοκληρώνεται το απόγευμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
109
92
71
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δένδιας: Η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα – «Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ»
«Εάν κάθε χώρα, η οποία συνορεύει με μια θαλάσσια έκταση, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση της, πού θα πάει αυτός ο πλανήτης», είπε μεταξύ άλλων
Νίκος Δένδιας
Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα: «Θα είμαι ο νικητής των εκλογών, το kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «διαφθορά που εδρεύει στο Μαξίμου», κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «επανέρχεται με μεσσιανικό τρόπο» και έθεσε ως στόχο την πρωτιά «έστω και με μία ψήφο»
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
12
Newsit logo
Newsit logo