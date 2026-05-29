Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με φόντο τις δημοσκοπήσεις

Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή δυναμιτίζει τη σύγκρουση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο «νιώθει την ανάσα»» του ΕΛ.Α.Σ. δίπλα του, κάτι που προμηνύει μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.

Η δήλωση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, ότι ενδεχομένως υπάρχει μυστική συμφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, ώστε ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. να αποτελέσουν το δίπολο στις εκλογές, προκάλεσε το ειρωνικό σχόλιο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση: «ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες»» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζοντας πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Αδικεί τον εαυτό του»

Σταθερά το Μέγαρο Μαξίμου διαχωρίζει το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά.

«Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Δεν έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ ελάτε να συγκυβερνήσουμε, αλλά αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, με το μόνο κόμμα που μπορούμε να συζητήσουμε, που έχει δείξει σοβαρότητα και έχει βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ» δηλώνει κυβερνητικό στέλεχος, επιχειρώντας να καταδείξει ότι η τωρινή ηγεσία δεν προτάσσει το εθνικό συμφέρον, όπως είχαν πράξει οι προκάτοχοι του.

Χθες, το Μαξίμου προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ… «παρανοϊκές αναλύσεις» και ότι «αδικεί τον εαυτό του»…

Στα «χαρακώματα» για τις δημοσκοπήσεις

«Λάδι στη φωτιά» έριξαν και οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ περί χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων που μετρούν και το νεοεμφανιζόμενο κόμμα του ΑλέξηΤσίπρα, «από συγκεκριμένα συστήματα», όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «που θέλουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση της χώρας».

«Θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο γιατί, πολύ απλά, αυτό βολεύει τη ΝΔ. Τη ΝΔ τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη “χτυπάει” στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης (Οpen).

Το Μέγαρο Μαξίμου πίσω από αυτές τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις Ανδρουλάκη βλέπει αγωνία του ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση στην εκλογική αναμέτρηση.

«Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι αυτός ο διαγωνισμός Ανδρουλάκη – Τσίπρα και ο κατακερματισμός των δυνάμεων γενικότερα στην κεντροαριστερά θα ευνοήσει εκλογικά τη ΝΔ, η οποία προτάσσει το διακύβευμα της σταθερότητας αλλά και της συνέπειας στις προγραμματικές της δεσμεύσεις.

ΝΔ vs ΕΛ.Α.Σ.

«Το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» είναι το σύνθημα της κυβέρνησης, η οποία εκτιμά ότι θα πετύχει να «επαναπατρίσει» ψηφοφόρους της που μετακινήθηκαν προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ ή προς στη «γκρίζα» ζώνη των αναποφάσιστων, αφενός μεν με την αποτελεσματικότητα τους έργου της, όπως δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά και με τη σύγκριση των πεπραγμένων της με τα αντίστοιχα της διακυβέρνησης της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο πολίτες σήμερα, ειδικά σε μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκροτημένες πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Για αυτό και η λογική με την οποία κινείται ο πρωθυπουργός και θα κινηθεί η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα είναι πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά» δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης.

Μήνυμα για εγρήγορση

Πηγές του Μαξίμου δηλώνουν ότι αυτό που τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις καθημερινές επικοινωνίες του με τους υπουργούς του είναι πως «κάθε μήνας μετράει», και πως η δουλειά θα πρέπει να συνεχιστεί, «καθώς οι πολίτες θα μας κρίνουν από το έργο μας στις εκλογές του 2027».