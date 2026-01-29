Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Ουδέποτε τον «άδειασε» ο Γεραπετρίτης, στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μιλάνε για τα Ίμια

Να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη στα Ίμια και στα περί «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου, επιχείρησε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα «άδειασμα» από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και αφήνοντας αιχμές για τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (29.01.2026), ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «επί της ουσίας η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει αυτή που περιέγραψε ο ΥΠΕΞ», προσθέτοντας ότι η «θεωρία του γκριζαρίσματος δεν έχει καμία βάση, είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί από τη χώρα μας». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε το αντίθετο», αποδίδοντας την ένταση σε «παραποίηση» δηλώσεων και σε «τίτλους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να διαχωρίσει –όπως είπε– δύο διαφορετικά επίπεδα της δημόσιας συζήτησης: αφενός τη σταθερή ελληνική θέση περί μη αναγνώρισης του «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου, αφετέρου τη χρονική αφετηρία από την οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Τουρκία άρχισε να προβάλλει σχετική επιχειρηματολογία. «Το χρονικό σημείο από το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι να διατυπώνουν τη θεωρία γκριζαρίσματος ήταν μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κ. Λαζαρίδης», ανέφερε.

Απέρριψε μάλιστα κατηγορηματικά το ενδεχόμενο «αδειάσματος» από τον υπουργό Εξωτερικών, μιλώντας για «λαθροχειρία και σκόπιμη διαστρέβλωση» και χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το casus belli: «Όταν μιλάμε για το casus belli δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να στρέψει τα βέλη του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είναι και λάθος – για να μην πω κάτι πιο χοντρό – ειδικά τέλος Ιανουαρίου να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δουν τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά κι ας μην κουνούν το δάχτυλο για τα Ίμια, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ», επεσήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απομάκρυνση Λαζαρίδη

Υπενθυμίζεται ότι, με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απομάκρυνση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, από τη θέση του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές του στη Βουλή για τα Ίμια και τη «θεωρία του γκριζαρίσματος» στο Αιγαίο. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις» που, όπως αναφέρει, «αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά και την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο». «Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον υπουργό Εξωτερικών», επισημαίνει η ανακοίνωση, «ο πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε λίγα μόλις λεπτά μετά τη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος, απαντώντας από τη Νέα Υόρκη σε ερώτηση για τα όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Βουλή περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, χαρακτήρισε το ιδεολόγημα της Τουρκίας «απολύτως ανυπόστατο» και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα. «Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα κυριαρχίας» και ότι «ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακιζόμενη απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη επιβουλή».

Χαμός στη Βουλή για τα Ίμια

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων Μακάριου Λαζαρίδη (ΝΔ) και Παύλου Χρηστίδη (ΠΑΣΟΚ), με αφορμή τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη κατά την κρίση των Ιμίων.

Οι αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών του Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν δημόσια τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο».

Σε νέα του παρέμβαση, απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε στις απόψεις του σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη για τη διαχείριση της κρίσης των Ιμίων. Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι δεν ανακαλεί τίποτα από όσα είπε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι τα γεγονότα του 1996 είχαν επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.