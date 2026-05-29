Μήνυμα Τσίπρα στους υποψηφίους των Πανελληνίων: «Είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή»

Το δικό του μήνυμα στους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει ευχές και μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές που μπαίνουν στη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν μόνο μία από τις πολλές «μάχες» της ζωής και πως τα όνειρα των νέων δεν περιορίζονται σε μία δοκιμασία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».