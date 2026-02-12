ΝΔ για αποκαλύψεις Στουρνάρα: Ο Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;

Με αιχμή τις αποκαλύψεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για τα γεγονότα στην Τράπεζα Αττικής την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «σκοτεινές πρακτικές» και απόπειρα πολιτικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα.

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστηρίζει ότι ο Γιάννης Στουρνάρας «επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές» της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας, συνδέοντας την υπόθεση της Τράπεζας Αττικής με την ευρύτερη κριτική της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2015-2019 και την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Κατά την εκπρόσωπο της κυβερνώσας παράταξης, ο διοικητής της ΤτΕ περιέγραψε προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να τοποθετήσει «ελεγχόμενη διοίκηση» στην τράπεζα, επιδιώκοντας «πολιτική χειραγώγηση» ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάνει ειδική αναφορά στην καταγγελία περί πιέσεων προς τον κεντρικό τραπεζίτη, σημειώνοντας ότι, όπως ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας, μετά από διαφωνία για τα πρόσωπα της διοίκησης, εμφανίστηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί στο γραφείο της συζύγου του. Επικαλούμενη την αφήγησή του, αναφέρει ότι ο διοικητής ενημερώθηκε από τη σύζυγό του πως «έχει έρθει όλο το κράτος μέσα στο γραφείο μου, ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία», ενώ τονίζει ότι ο ίδιος αντιστάθηκε, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να αποτραπεί η επανάληψη ενός νέου σκανδάλου τύπου «Τράπεζας Κρήτης» και να προστατευθεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Θέτει δε ευθέως το ερώτημα «τι έχει να πει» ο κ. Τσίπρας για όσα περιγράφονται και αντιπαραβάλλει τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού –με αιχμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»– με τα γεγονότα που αποδίδει στην περίοδο της διακυβέρνησής του. «Στους λόγους που εκφωνεί για “διαφάνεια και δικαιοσύνη”, δεν χωράει έστω μια αναφορά στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής;», αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας για «επιλεκτική μνήμη» και για «ρόλο ηθικολόγου».

Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.



Εκτός από την καταστροφική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 12, 2026

Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias , ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Εκτός από την καταστροφική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το τρίτο μνημόνιο που οδήγησε τη χώρα στα όριά της, μας υπενθύμισε και την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία της Τράπεζας Αττικής, ρίχνοντας φως στις μεθόδους και τις πρακτικές της τότε κυβέρνησης.

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε λοιπόν πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας επιχείρησαν να τοποθετήσουν μια ελεγχόμενη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, επιδιώκοντας την πολιτική χειραγώγηση ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι προσπάθησαν να εκβιάσουν τον ίδιο τον Διοικητή της ΤτΕ να συναινέσει στα σχέδιά τους, φτάνοντας στο σημείο να στοχοποιήσουν τη σύζυγό του.

Τον ακούσαμε λοιπόν να αφηγείται πως τηλεφώνησε στον κ.Τσίπρα, λέγοντάς του πως “η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να δεχτεί αυτά τα πρόσωπα που επέλεξε για διοίκηση ως επόπτης που είναι του τραπεζικού συστήματος”.

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε πως την επόμενη μέρα όταν συνεδρίαζε η επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, τον κάλεσε η σύζυγός του στο τηλέφωνο λέγοντας χαρακτηριστικά “έχει έρθει όλο το κράτος μέσα στο γραφείο μου, ΣΔΟΕ, Οικονομική αστυνομία…”.

Η σθεναρή ωστόσο αντίσταση του κ. Στουρνάρα απέτρεψε την επανάληψη ενός νέου σκανδάλου “Τράπεζας Κρήτης”, προστατεύοντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;»