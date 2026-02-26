Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της δικαιοσύνης – Προ ημερησίας και εξεταστική ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (26.02.2026) στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator, προαναγγέλλοντας παράλληλα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με αίτημα την λογοδοσία όλων «όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «υπόθεση-σταθμό», κάνοντας λόγο για «νίκη και δικαίωση» του αγώνα που, όπως είπε, ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2022, προσθέτοντας ότι «μαζί δικαιώνονται τα θύματα του παρακράτους». Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του Predator σε «σκοτεινές πρακτικές» και μίλησε για «τεράστια ήττα της Ν.Δ. και της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ήττα του παρακράτους» που «οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου». Αναφερόμενος στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε πως «παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο, σταθήκαμε όρθιοι και πετύχαμε μία ακόμη σημαντική νίκη σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση».

Δεσμεύθηκε δε ότι θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα «μέχρι τέλους», θυμίζοντας την προσφυγή που έχει κάνει για να ενημερωθεί θεσμικά σχετικά με τον λόγο της παρακολούθησής του. Όπως είπε, «μπροστά μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» διαβλέποντας πως «η Δημοκρατία θα νικήσει, στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δημητριάδης».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε επίσης ότι θα επιδιώξει συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή «σε επίπεδο αρχηγών», ώστε, όπως ανέφερε, να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός. «Θα θέσω και το ζήτημα των υποκλοπών στη Βουλή, είναι ένα θέμα που αλλάζει την ατζέντα και γι’ αυτό ζητάμε να διεξαχθεί προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα» σημείωσε. Παράλληλα προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, αφού η προηγούμενη εξεταστική χειραγωγήθηκε», διευκρινίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα γίνει «με την καθαρογραφή της απόφασης» του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator.

Ερωτηθείς τι μπορεί να προσφέρει μια νέα εξεταστική επιτροπή, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη πρόσθετων στοιχείων και νέων πτυχών της υπόθεσης. «Εδώ γίνεται μια μάχη πώς ο προβολέας της δικαιοσύνης, της ενημέρωσης θα φέρει και νέες πτυχές που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Εμείς αυτόν τον αγώνα δίνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από την παρακολούθηση της διαδικασίας στο πλημμελειοδικείο προέκυψαν «πολλά νέα στοιχεία». Κατά τον ίδιο, μια εξεταστική επιτροπή, στην οποία θα κληθούν και πολιτικά πρόσωπα που δεν κατέθεσαν ή δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο, μπορεί να συμβάλει περαιτέρω, ενώ κάλεσε όσους –όπως είπε– δεν έδωσαν «δικαστικό αγώνα» να εξηγήσουν «γιατί κρύφτηκαν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη για τον αγώνα που έδωσε ώστε να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και τη νομική του ομάδα. «Χαίρομαι πολύ για τη σημερινή απόφαση, μία απόφαση που εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης για την αρχειοθέτηση της απόφασης και να είστε σίγουροι ότι η δημοκρατική παράταξη δεν κινείται βάσει πολιτικών κριτηρίων. Αλλά βάσει αρχών και αξιών που κάνουν πάντα τη στάση της να είναι ακλόνητη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και συνέχισε λέγοντας: «Αυτή λοιπόν, η δικαστική προσπάθεια, αυτός ο αγώνας δεν είναι μία προσωπική επιλογή. Είναι μία επιλογή για τη Δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και πάνω απ’ όλα για την πατρίδα μας. Για να αποδείξουμε στην Ελλάδα του 2026 ότι η χώρα μας είναι μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

«Αυτοί που μου άσκησαν κριτική, για το χειρισμό της υπόθεσης, καλό θα είναι να μας πουν γιατί πανηγυρίζουν» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν από τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. «Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τη Δικαιοσύνη. Θα περίμενα περισσότερη γενναιότητα και αίσθηση καθήκοντος από ανθρώπους που υπηρέτησαν σε δημόσια αξιώματα», ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ερωτηθείς για τους «θεσμικούς απόντες» και τους λόγους για τους οποίους δεν προσήλθαν να καταθέσουν. «Το παρακράτος ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε επίσης.

Για τα σχόλια του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «ο καθένας όταν μιλάει να κάνει την αυτοκριτική του».

Ποινή–μαμούθ για τους 4 εκπροσώπους εταιρειών εμπορίας του predator

Νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τέσσερις κατηγορουμένους (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο) και επέβαλε σε καθέναν συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ολική έκτιση της ποινής και όχι τη μετατροπή της σε χρηματική, ωστόσο χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με αποτέλεσμα οι καταδικασθέντες να παραμείνουν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Μονομαχία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη αύριο στη Βουλή

Το πρώτο τους μπρα ντε φερ στη Βουλή για το 2026 θα έχουν αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 9.30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», με αντικείμενο την ενεργειακή ακρίβεια. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι στη συζήτηση θα κυριαρχήσει η υπόθεση των υποκλοπών, στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για το Predator.





