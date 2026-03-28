Νίκος Ανδρουλάκης: Χαμόγελα, πειράγματα και μηνύματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα Τύπου του Συνεδρίου

Τη συνηθισμένη του βόλτα στην αίθουσα Τύπου του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έκανε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (28.03.2026) ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Χαιρέτησε δια χειραψίας όλους τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους και αστειεύτηκε με κάποιους από αυτούς, πριν αρχίσουν τα σοβαρά, αφού γρήγορα ρωτήθηκε για το νέο μεγάλο «αγκάθι» του συνεδριου, τις καταστατικές αλλαγές που προωθεί η πλευρά της ηγεσίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η μόνη σημαντική πολιτικά αλλαγή που προωθείται είναι η ενιαιοποίηση του κόμματος, αφού αυτό οδηγεί στη δυνατότητα να πάρει το εκλογικό μπόνους, στον βαθμό που καταφέρει να τερματίσει πρώτο κόμμα στις εθνικές κάλπες. Τα υπόλοιπα, εκτιμά ότι είναι επιμέρους αλλαγές, αφού, όπως είπε το 15% των συνεδρων ήταν ένα ενδεικτικό μόνο ποσοστό, ένα παράδειγμα, που μπορεί να αλλάξει και έχει να κάνει με την αγωνία του κόσμου του κόμματος, που πρέπει να ξέρει ποιοι συμμετέχουν κάθε φορά.

Όσο για το συνέδριο που στόχος είναι να προηγείται της εκλογής προέδρου, υποστήριξε ότι δεν έχει και τόση σημασία ως αλλαγή, από τη στιγμή που ο ίδιος ή ο εκάστοτε πρόεδρος, μπορεί αν θέλει να προκαλέσει συνέδριο από μόνος του οποιαδήποτε στιγμή, άρα και πριν από την επόμενη διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, αν και με κλειστή φωνή, μετά από την παρέλαση όπου λίγο τον ταλαιπώρησε η ακινησία για ώρα μέσα στο κρύο. Έκανε πλάκα με τους δημοσιογράφους, προτείνοντας για …Γραμματέα Νεολαίας ένα από τα πιο παλιά στελέχη του χώρου, φωτογραφήθηκε μαζί τους και δεν τους διέψευσε καν όταν τον ρώτησαν για την ανακοίνωση νέων «μεταγραφών». «Ε, αφού εσείς τα ανακοινώνετε όλα πριν από εμάς», είπε, και έφυγε χαμογελώντας…