Νίκος Δένδιας για απόφαση Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου»

Ως «ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου» χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή. Σε δήλωσή του τόνισε ότι η Δικαιοσύνη απέδειξε πως «κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση», υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για να θωρακίζεται απέναντι σε «εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος».

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε, ακόμη, ότι για τον ίδιο η συγκεκριμένη εξέλιξη στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής αποτελεί «δικαίωση» των προσπαθειών που κατέβαλε από τον Ιούνιο του 2012, όταν ως υπουργός Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου είχε, όπως ανέφερε, επιδιώξει να τεθεί τέλος στη δράση των «ταγμάτων εφόδου» μιας οργάνωσης που δεν περιοριζόταν –κατά την περιγραφή του– στη διακήρυξη ναζιστικής ιδεολογίας, αλλά επιχειρούσε να την επιβάλει «μέσω της βίας».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία εκείνη «δεν υπήρξε εύκολη», καθώς απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση αλλά και υπέρβαση επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε «βαθιά ικανοποίηση» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και «εμπιστοσύνη» στη Δικαιοσύνη ως αναγκαίο πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, κάνοντας λόγο για μια παρακαταθήκη για την ελληνική έννομη τάξη και τις επόμενες γενιές.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος.

Προσωπικά, η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειές τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας. Επεδίωκε να την επιβάλει στην πράξη μέσω της βίας.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και υπέρβαση των επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα.

Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη ως απαραίτητο πυλώνα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές.