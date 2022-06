να σύντομο τετ-α-τετ είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο περιθώριο του Φόρουμ των Πρεσπών, που πραγματοποιείται στην Αχρίδα.

Οι δυο τους συναντήθηκαν και αντάλλαξαν μια «κοινωνική χειραψία», όπως την χαρακτήρισε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέβασε σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο twitter.

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu – I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN