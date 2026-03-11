Νίκος Δένδιας: Στη Βουλγαρία την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την ελληνική ενίσχυση με Patriot και F-16

Στη Βουλγαρία μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες στη Σόφια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ κατά την παραμονή του στη βουλγαρική πρωτεύουσα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό της χώρας.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της καινοτομίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, έπειτα από αίτημα της Σόφιας και απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετακινείται πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας. Παράλληλα, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναλαμβάνουν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η αποστολή δύο ανώτερων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός.