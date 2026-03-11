Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Στη Βουλγαρία την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την ελληνική ενίσχυση με Patriot και F-16

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταβαίνει στη Σόφια λίγες ημέρες μετά την απόφαση για συνδρομή της Ελλάδας στην αντιβαλλιστική προστασία και την εναέρια επιτήρηση της γειτονικής χώρας
Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου / ΥΠΕΘΑ / ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI)

Στη Βουλγαρία μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες στη Σόφια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ κατά την παραμονή του στη βουλγαρική πρωτεύουσα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό της χώρας.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της καινοτομίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, έπειτα από αίτημα της Σόφιας και απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετακινείται πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας. Παράλληλα, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναλαμβάνουν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η αποστολή δύο ανώτερων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
124
60
57
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση: «Δε θα συζητάγαμε για τον Πελεγρίνη, εάν ήμασταν στο 20%» λέει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ο βουλευτής Αρκαδίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη συζήτηση περί διεύρυνσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές κινήσεις δεν αποδίδουν
Σκανδαλίδης και Κωνσταντινόπουλος
Παύλος Μαρινάκης: «Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγάλουμε δηλαδή τις κουκούλες»
«Περίπου το 85% των ανθρώπων πιστεύουν ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Εμείς λοιπόν, είμαστε εκεί που είναι η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
μαρινάκης 39
Ζωή Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών, υπάρχει αλληλοεκβιασμός Βορίδη και Μαξίμου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το έγγραφο του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καταδεικνύει γνώση της υπόθεσης, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Newsit logo
Newsit logo