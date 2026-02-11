Νίκος Παπάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, καθώς επικυρώθηκε η διαγραφή του από το κόμμα, στον απόηχο του επεισοδίου στο Στρασβούργο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση οριστικής διαγραφής του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά ελήφθη στο πλαίσιο τυπικής κομματικής διαδικασίας και επικυρώθηκε την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, από το αρμόδιο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη προχωρήσει στη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του, ενώ πλέον ολοκληρώθηκε και η διαδικασία απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Το επεισόδιο με τον Νίκο Γιαννόπουλο σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2025 στο Στρασβούργο. Ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Νίκου Παππά, με αποτέλεσμα να κινηθεί ποινική διαδικασία εις βάρος του για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».