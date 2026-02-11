Πολιτική

Νίκος Παπάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στον απόηχο του επεισοδίου στο Στρασβούργο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο τον Δεκέμβριο του 2025
Νίκος Παππάς
Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, καθώς επικυρώθηκε η διαγραφή του από το κόμμα, στον απόηχο του επεισοδίου στο Στρασβούργο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση οριστικής διαγραφής του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά ελήφθη στο πλαίσιο τυπικής κομματικής διαδικασίας και επικυρώθηκε την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, από το αρμόδιο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη προχωρήσει στη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του, ενώ πλέον ολοκληρώθηκε και η διαδικασία απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Το επεισόδιο με τον Νίκο Γιαννόπουλο σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2025 στο Στρασβούργο. Ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Νίκου  Παππά, με αποτέλεσμα να κινηθεί ποινική διαδικασία εις βάρος του για το αδίκημα της βίας από «πρόσωπο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
102
86
61
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων
Σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη»
Γιάννης Παναγόπουλος
Αντώνης Ψαρόπουλος: Πάνω από 2 χρόνια θα τραβήξει η δίκη των Τεμπών, θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις
«Υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», είπε, κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο
Ο δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος
Η πρώτη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»
Παρά την ανησυχία που επικρατεί εντός της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το μήνυμα πως ο αγώνας συνεχίζεται
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου 13
Newsit logo
Newsit logo