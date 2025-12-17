Νίκος Παππάς για την επίθεσή του στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο: «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση»

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν» αναφέρει ο Νίκος Παππάς μετά την μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του από τον Νίκο Γιαννόπουλο.

Για το περιστατικό που συνέβη σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γρονθοκόπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ανέφερε ότι όσα είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος δεν είναι ακριβώς το πώς έγιναν τα πράγματα χτες το βράδυ (16.12.2025).

Ο ευρωβουλευτής άφησε να εννοηθεί ότι ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε κατάσταση, πιθανόν μέθης, με αποτέλεσμα να μην θυμάται το τι συνέβη μεταξύ τους με λεπτομέρειες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αντέδρασε λάθος στην δράση του Νίκο Γιαννόπουλου, όμως ξεκαθάρισε ότι όλα θα κριθούν από τις αρχές, έπειτα από καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο, χωρίς λόγο, μετά από αντιπαράθεση που φέρεται να ξεκίνησε ο ίδιος, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες, ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στα πλαίσια δημοσιογραφικής αποστολής.

Μάλιστα ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποί περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Η ανάρτηση

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».