Νίκος Ρωμανός για Ομάδα Αλήθειας: «Τρώει τη λάσπη σας επειδή βγάζει στη φόρα τα fake news της αντιπολίτευσης»

Την έντονη αποδοκιμασία του για την απόφαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστούν σε εκδήλωση για τα fake news στην πολιτική σκηνή εξέφρασε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός μέσω του Action 24.

O Νίκος Ρωμανός διερωτήθηκε για ποιον λόγο να ακυρώσει κάποιος τη συμμετοχή σε δημόσια συζήτηση στην οποία είχε δεχθεί να πάρει μέρος και αφού η εκδήλωση με θέμα τα fake news είχε ήδη αρχίσει.

«Δεν είναι μείζον ζήτημα τα fake news στη σημερινή πραγματικότητα;», αναρωτήθηκε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού και πρόσθεσε:

«Δεν είναι μείζον ζήτημα τα deep fake τα οποία σε άλλες χώρες έχουν αλλάξει την πορεία εκλογικών αναμετρήσεων την τελευταία στιγμή;».

Σε παρατήρηση της Ράνιας Σβίγκου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι «τα μέλη της Ομάδας Αλήθειας έχουν ”ξεσκίσει” τα στελέχη της αντιπολίτευσης, ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι είναι η μόνη πολιτική ομάδα στα social media που δεν κρύβεται πίσω από την ανωνυμία.

«Είναι με τα ονόματά τους, με τα πρόσωπά τους και… τρώγοντας τη λάσπη σας τόσα χρόνια επειδή απλώς αναδεικνύουν τα ψέματά σας».

«Γι’ αυτό ενοχλείστε και γι’ αυτό αντιδράτε σε ένα φόρουμ για την αλήθεια και κατά των fake news», επισήμανε σε έντονο τόνο ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

Απευθυνόμενος στην κ. Σβίγκου και στον Βαγγέλη Τσόγκα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρωμανός συνέχισε με αναφορές σε «ψέματα για τα ξυλόλια» και στη «νεκρή Μαρία», θέματα που υιοθέτησε η αντιπολίτευση για να επωφεληθεί πολιτικά.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (11.03.2026) ξεκίνησαν, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οι εργασίες του Συνεδρίου Athens Alitheia Forum το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την ΓΓΕΕ το βήμα πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία απέναντι στα fake news.