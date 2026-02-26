Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδέχεται την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού για debate

Στην κριτική που δέχθηκε από τη Μαρία Καρυστιανού και στην πρόκληση για debate με αντικείμενο την Υγεία απάντησε, με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης. «Σημασία στην πολιτική έχει μόνον το τι επιτυγχάνει», έγραψε, επισημαίνοντας ότι είναι ανοιχτός στον δημόσιο διάλογο και υποστηρίζοντας ότι οι αντιπαραθέσεις που κάνουν «θόρυβο» δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αξιολόγηση των κυβερνητικών επιλογών στην πράξη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού τον χαρακτήρισε «ανίκανο υπουργό» και ότι τον κάλεσε σε debate για την Υγεία. Ο κ. Γεωργάδης παρέπεμψε στη συμφωνία που υπεγράφη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας της ONEX με τη Νότια Κορέα, την οποία χρησιμοποίησε ως παράδειγμα πολιτικής αποτελεσματικότητας, επαναλαμβάνοντας ότι κατά τη θητεία του στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ναυπηγεία –όπως υποστηρίζει– επανήλθαν σε λειτουργία και αποκαταστάθηκαν θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να τον επικρίνει τόσο για το έργο του στο Ανάπτυξης όσο και στο Υγείας, ενώ ο ίδιος αντέτεινε ότι η πολιτική αποτίμηση γίνεται με βάση «το αποτέλεσμα» και όχι την ένταση της δημόσιας αντιπαράθεσης. Ως απάντηση ανήρτησε, όπως ανέφερε, λόγια εργαζομένου των ναυπηγείων, δίνοντας έμφαση στην «αξιοπρέπεια» που –κατά τον ίδιο– αποκαθίσταται όταν επανεκκινούν παραγωγικές δραστηριότητες.

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο υπουργός δήλωσε ότι είναι «άνθρωπος του διαλόγου» και ότι «μισεί τη βία», τονίζοντας πως δεν απορρίπτει τη δημόσια συζήτηση.

Χθες τα Ναυπηγεία Ελευσίνος της @ONEXShipyards τα Ναυπηγεία που όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν νεκρά, οι εργάτες απλήρωτοι για χρόνια και απελπισμένοι και που όλοι τα είχαν ξεγραμμένα και που όταν έφυγα τα παρέδωσα ζωντανά, να λειτουργούν και τους εργάτες να… pic.twitter.com/nCJxCd16bl ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 26, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

