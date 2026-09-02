O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – Δείτε live

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) πρόκειται να ανακοινώσει o Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Η εκδήλωση άρχισε λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. της Τετάρτης (02.09.2026) και πραγματοποιείται στο «Porto Palace» της συμπρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας έφτασε καταχειροκροτούμενος στον χώρο της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη. Υπό τον τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που ίδρυσε πρόσφατα.

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Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν – σύμφωνα με πληροφορίες – τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και τη θέσπιση υποχρεωτικής «πατριωτικής εισφοράς» με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Το Ταμείο Σύγκλισης πρόκειται να αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στοχεύει στην εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Δεν θα παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μια αλλαγή πυξίδας για τη χώρα και τον λαό. Την ανάγκη αυτή την μετατρέπουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης», είπε στην αρχή της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση.

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«Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις έχουμε τις δικές μας δομικές αδυναμίες», είπε επίσης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και χαρακτήρισε «χαμένη» την επταετία διακυβέρνησης της ΝΔ. «Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρεί ότι το 2019 ζούσε καλύτερα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Το οικονομικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός προβλέπει μέτρα συνολικού μικτού κόστους 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027 – 2030, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. ευρώ, καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,60 δισ. ευρώ.