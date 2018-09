Ο Αλέξης Τσίπρας στη Νέα Υόρκη – Ποιους θα δει, τι θα πει

Όπως λένε κυβερνητικές πηγές «σε μια περίοδο που η Ελλάδα σταθεροποιεί την οικονομία της, βρίσκει το βηματισμό της εκτός των μνημονίων, έχοντας μάλιστα και μία ουσιαστική ρύθμιση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους» η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Ο Αλέξης Τσίπρας, γι’ αυτό το λόγο, θα συναντηθεί με θεσμικούς επενδυτές, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αλλά και εκπροσώπους κρατών.

«Η Ελλάδα γίνεται μια δύναμη που πρωταγωνιστεί στην εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις της οικονομίας, της μετανάστευσης και της περιφερειακής σταθερότητας», είναι το μήνυμα που θα στείλει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νέα Υόρκη

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι η δραστηριότητα του πρωθυπουργού θα εστιαστεί σε επαφές με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, όπως η Bank of America, η Merrill Lynch και η Morgan Stanley, συμμετέχοντας σε πρωινά και γεύματα εργασίας με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οργανισμών και εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων.

Όπως εκτιμά η ίδια πηγή, η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και οι επαφές του «δίνουν συνέχεια στην προβολή που δόθηκε στην αμερικανική συμμετοχή στη φετινή ΔΕΘ με τη συμμετοχή μεγάλων, γνωστών εταιρειών και τη στήριξη από τις ΗΠΑ, που δίνει ένα θετικό για την Ελλάδα μήνυμα προς τις αγορές και για τις μεταρρυθμίσεις, και για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας».

Από τις επαφές του Αλ. Τσίπρα δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείψουν αυτές με Ελληνοαμερικανούς επενδυτές αλλά και με την ελληνική κοινότητα. Άλλωστε, το βράδυ της Τετάρτης θα παρευρεθεί σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιμήν του στο γενικό προξενείο της Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων της κοινότητας.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Νέα Υόρκη να αναδειχθούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με:

– την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, την επιστροφή στην ανάπτυξη και την προστασία των πιο ευάλωτων,

– τις νομοθετικές παρεμβάσεις για διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα σε μια περίοδο που περιστέλλονται διεθνώς,

– την προσπάθεια της Ελλάδας να διαχειριστεί αποτελεσματικά και με όρους ανθρωπισμού, ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί όσον αφορά στις προσφυγικές ροές,

– τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας και συνανάπτυξης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών και τις σχέσεις με την Τουρκία,

– τις προτάσεις της χώρας μας για αντιμετώπιση των σύγχρονων διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων

Η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού από το βήμα της γενικής συνέλευσης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής. Σήμερα Δευτέρα (24.09.2018) ο Αλέξης Τσίπρας θα προσφωνήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για την Ειρήνη – Νέλσον Μαντέλα, ενώ το βράδυ θα παρευρεθεί στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή των επικεφαλής των αντιπροσωπειών που λαμβάνουν μέρος στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί το καλωσόρισμα των επικεφαλής των αντιπροσωπειών από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την Πέμπτη το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει και συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου οι δυο άνδρες θα συζητήσουν για τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, το προσφυγικό και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην ετήσια σύνοδο του οργανισμού Concordia, όπου συμμετέχουν δεκάδες ηγέτες και επιχειρηματικοί παράγοντες από όλο τον κόσμο.

Τον πρωθυπουργό στις ΗΠΑ συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος.

Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη

Το πρόγραμμα συναντήσεων του πρωθυπουργού αναμένεται να εμπλουτιστεί τις επόμενες μέρες, πέραν των όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού (σε παρένθεση η ώρα Ελλάδας):

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου

– Μεταξύ 15:00 και 18:00 (22:00 – 01:00): Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα»

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

– 08:00 (15:00) Υποδοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Γκουτέρες (Guterres) στους αρχηγούς κρατών & κυβερνήσεων

– 09:00 (16:00) Έναρξη Γενικής Συζήτησης 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Making the UN relevant to all people: Global Leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies».

– 11:30 (18:30) Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayip Erdogan)

– 13:15 (20:15) Γεύμα του ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών

– 17:00 (00:00) Ομιλία στο Concordia

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

– 8:30 (15:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Bank of America Merrill Lynch

– 10:30 (17:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Morgan Stanley

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

– 17:50 (00:50) Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres)

– 19:30 (02:30) Παρουσία στο Ετήσιο Δείπνο της Global Hope Coalition, όπου θα γίνει βράβευση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας στην προσφυγική κρίση

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

– 12:30 (19:30) Ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών