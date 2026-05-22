Οι «άνθρωποι» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο γιος της Βασιλικής Θάνου, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και πρώην βουλευτής

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μπαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού από τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026).

Η Μαρία Καρυστιανού έχοντας στο πλευρό της πολλά στελέχη, έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Αν κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην παρουσίαση, η φράση ετερόκλητο κοινό, θα ταίριαζε «γάντι».

Ο Θανάσης Αυγερινός ήταν γνωστό ότι θα παρουσίαζε την εκδήλωση και δίπλα του ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου το όνομα της οποίας κρατούσαν μυστικό.

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού βρέθηκαν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την «Νίκη» στην Α’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μάλιστα ο τελευταίος εμφανίστηκε έκανε μια δήλωση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν η δικηγόρος και δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.

Παρόντες ήταν ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη που είχε βρεθεί την περασμένη Κυριακή στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού στη συνάντηση που έγινε στο Κολωνάκι, ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, Σπύρος Χριστόφιλος και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου Βασίλης Φούσκας.

Στο Ολύμπιον βρέθηκε και ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του Νίκου Γαλανού του πρώην βουλευτή του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.

Στο «Ολύμπιον» ήταν ακόμα η επικοινωνιολόγος Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη κ.α.

Πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν τα μηνύματά τους μέσα από βίντεο. Ανάμεσά τους η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα – σύμβολο για την ιστορία της κυπριακής τραγωδίας του 1974 και ο Κώστας Κατέχης, ραδιοφωνικός παραγωγός από την Νέα Υόρκη.