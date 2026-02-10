Οι προκλητικές NAVTEX της Τουρκίας για το Αιγαίο ενώπιον του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας με ελληνικό διάβημα

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει ένα αρκετά σημαντικό τετ α τετ αύριο Τετάρτη (11.02.2026) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ωστόσο η ελληνική πλευρά δεν αφήνει αναπάντητες τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο με την γνωστή πρακτική των NAVTEX.

Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX άνευ χρονικού ορίου, με τις οποίες αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαίωματα ενώ απαιτεί μάλιστα και την αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών του Αιγαίου, με την Αθήνα να αντιδράει και πλέον να περνάει στην αντεπίθεση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην σημερινή(10.02.2026) τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, με φόντο τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, δήλωσε ότι «οι τουρκικές NAVTEX και NOTAM απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες».

«Σε ό,τι αφορά τις μόνιμου χαρακτήρα τουρκικές NAVTEX, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζει, ως απάντηση, την επίδοση διαβήματος στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας προσεχώς», ανέφερε η κυρία Ζωχιού.

Πάντως, προσέθεσε πως από ελληνικής πλευράς αξιολογείται «ως μια αναδιατύπωση των αξιώσεων της Τουρκίας, δεν μας επηρεάζει και δεν δημιουργεί και τετελεσμένα».

Το ελληνικό επιτελείο και η ατζέντα

«Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών», επισήμανε η ίδια για την επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

«Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Σημείωσε πως «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες» και τόνισε πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας» προσέθεσε. Τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η κυρία Ζωχιού, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στην Άγκυρα, οι:

Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών,

Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού,

Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και

Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε πως ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα για τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, ενώ εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του. Ανέφερε ακόμη πως η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα είναι στην αποστολή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με Γρίπη Α.

«Επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία»

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κυρία Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής τής Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επισήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να αποκατασταθούν οι σχέσεις», προσέθεσε.

Η στάση της Αθήνας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ως προς την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, από τις 27 έως 30 Ιανουαρίου η κυρία Ζωχιού ανέφερε πως ο κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή και συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Υπενθύμισε ότι ο υπουργός επισήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στους συνομιλητές του ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι σαφής: να συμβάλλουμε στην ειρήνευση στη Γάζα, στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και, βεβαίως, την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης η Ελλάδα προσεκλήθη από τον Αμερικανό Πρόεδρο, στις 16 Ιανουαρίου 2026, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος, εξήγησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όμως, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο και υπερψήφισε. Το Ψήφισμα καθορίζει το ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης συνιστά ένα προσωρινό όργανο που αποσκοπεί στην ειρήνευση αποκλειστικά στη Γάζα. Άρα, η απόσταση που υφίσταται μεταξύ του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ειρήνης και του Ψηφίσματος 2803 ήγειρε προβληματισμό και γι’ αυτό δεν συνυπέγραψε.

Αυτό, ανέφερε, ήταν και ένα από τα θέματα που συζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

«Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση από τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης που θα λάβει χώρα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Η στάση μας αξιολογείται σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους. Θα απαντήσουμε άμεσα», υπογράμμισε.

Συζητήθηκε ακόμη ο Στρατηγικός Διάλογος, για τον οποίο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη βούλησή του να έρθει στην Ελλάδα το συντομότερο. «Οπωσδήποτε, εδώ αντιλαμβανόμαστε τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργούν οι αυξημένες αρμοδιότητες του κ. Ρούμπιο», σημείωσε.

