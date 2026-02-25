Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μαριάς Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται

«Προς ενημέρωση της, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες» αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
Σκληρή απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού για τα όσα είπε αναφορικά με τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των υποκλοπών έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα»

«Προς ενημέρωση της κυρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου», υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας πως «μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο “νομικός φερετζέ” των υποκλοπών».

Επιπλέον, «με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα», ενώ «αύριο αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου όπου οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών και την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator. Σε αυτή τη δίκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, «μοναδικοί μηνυτές ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης».

«Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που είναι ο μοναδικός που κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;», αναρωτιoύνται στο ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες. Διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα», καταλήγοντας πως «ο δρόμος της αλήθειας και της ευθύνης αποδείχτηκε μοναχικός, γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικός και βαθιά αξιακός».

Τι είπε η Μαρία Καρυστιανού για τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Ο κύριος Ανδρουλάκης, μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν», ισχυρίσθηκε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης (25.02.2026) στο Open.

Και προσέθεσε πως «ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα, όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις», σημείωσε με νόημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για το θέμα, ενώ η πρόσφατη εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία «το Predator απειλεί τον

