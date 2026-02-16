Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για «Βιολάντα»: «Ας πει πως έκανε λάθος» για την παραβίαση των εργατικών νόμων

«Γιατί έσπευσε να κρίνει πριν αποφανθεί η Επιθεώρηση Εργασίας;» διερωτάται ο Κώστας Τσουκαλάς και κάνει λόγο για «ανασκευή» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 18 ημέρες μετά από συνέντευξή του
Κώστας Τσουκαλάς
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, με αφορμή την υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και τη συζήτηση που αναζωπυρώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «αγχώθηκε» και επιχειρεί να ανασκευάσει παλαιότερη δήλωσή του, αναρωτώμενος γιατί επανέρχεται στο θέμα «18 μέρες μετά» τη σχετική συνέντευξη, ενώ –όπως σημειώνει– έως τώρα «ήταν άφωνος».

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι απέφυγε να παραθέσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (16.02.2026), το επίμαχο απόσπασμα από τη συνέντευξή του στους «Αταίριαστους» (28 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, στο δεύτερο λεπτό της συνέντευξης, ερωτηθείς αν το κράτος έχει κάνει τους ελέγχους που όφειλε, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «με βάση τα πρώτα στοιχεία» δεν τίθεται ζήτημα και ότι το δυστύχημα «δεν ακουμπά θέματα εργασίας», καθώς «δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων», παραπέμποντας, παράλληλα, στα «επίσημα δεδομένα» της Επιθεώρησης Εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη αποστροφή αποτέλεσε και τίτλο σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να εκφράσει τέτοια κρίση «πριν η Επιθεώρηση Εργασίας αποφανθεί», υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί «κορυφαίο μέρος» της εργατικής νομοθεσίας. Ζητεί, μάλιστα, από τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίσει ότι «μπορεί να βιάστηκε» ή ότι χρησιμοποίησε «λανθασμένη διατύπωση», κατηγορώντας τον ότι «επιστρατεύει την προπαγάνδα» και επιχειρεί «να βγει και από πάνω». 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση, διαψεύδοντας ότι υπήρξε απόπειρα «κάλυψης» της ιδιοκτησίας «από την πρώτη στιγμή» και κάνοντας λόγο για «εγκάθετους που θέλουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο», με την επισήμανση ότι «ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πολιτεύεται με όρους λαθροχειρίας».

Η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και σπεύδει να ανασκευάσει την άστοχη δήλωση του. 

Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ανοίγει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα, 18 μέρες μετά την επίμαχη συνέντευξή του, ενώ ως τώρα ήταν άφωνος;

Παρέλειψε όμως να διαβάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεων του.

Στο 2ο λεπτό της συνέντευξης του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» την 28η Ιανουαρίου, ερωτάται από τους δημοσιογράφους αν έχει κάνει το κράτος τους ελέγχους που έπρεπε να έχει κάνει και απαντά: «Φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία -και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας που είναι μια ανεξάρτητη αρχή- , το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπά θέματα εργασίας δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων».

Η συγκεκριμένη μάλιστα αποστροφή του έγινε και τίτλος στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Για ποιο λόγο ο κ. Μαρινάκης έσπευσε, πριν η επιθεώρηση εργασίας αποφανθεί, να εκφράσει την άποψη ότι  δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι;

Η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και  ασφάλειας είναι κορυφαίο μέρος της εργατικής νομοθεσίας.

Ας πει πως έκανε λάθος, ότι μπορεί να βιάστηκε, ότι χρησιμοποίησε λανθασμένη διατύπωση. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συγχωρούνται.

Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την  προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα , 18 μέρες μετά;»

