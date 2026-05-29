ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Περίεργο «πουσάρισμα» της ΕΛ.Α.Σ. και σκηνικό χειραγώγησης μέσω δημοσκοπήσεων

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να είναι αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουν από την αρχική τους στρατηγική για μονομέτωπο «πόλεμο» στη ΝΔ, η επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα όμως, με νέο κόμμα, το οποίο εν πολλοίς μονοπωλεί την επικαιρότητα, είναι προφανές ότι δεν τους αφήνει αδιάφορους. Το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο θεωρούν ότι «πουσάρεται» είτε από μιντιακά και οικονομικά συμφέροντα, είτε από εταιρείες δημοσκοπήσεων.

«Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάποιες εγγυήσεις για να κατέβει ξανά στον ‘στίβο’ της πολιτικής», σχολίαζε χθες (29.05.2026) κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν δεύτερο, λίγες ώρες μετά από την παρουσίαση του κόμματός του, αλλά και θυμίζοντας με νόημα ότι τέτοια αποτελέσματα δημοσκοπήσεων είχαν διαρρεύσει ήδη, 15 μέρες πριν από τα «αποκαλυπτήρια» του ΕΛ.Α.Σ. Οι ίδιες πηγές επέμεναν ότι πρόκειται για μία γνώριμη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ώστε η επιθυμία να γίνει …πραγματικότητα λίγο καιρό αργότερα.

Θυμίζουν εξάλλου, αντίστοιχα ευρήματα των δημοσκοπήσεων πολύ νωρίτερα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας τότε, επειδή, όπως αφήνουν να εννοηθεί, η «εκτόξευσή» της ήταν κρυφή επιθυμία του Μεγάρου Μαξίμου, που ήθελε να καλλιεργήσει σχετικό κλίμα.

Ερωτηθείς για τις δύο δημοσκοπήσεις των τελευταίων 48 ωρών, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε (ΟΡΕΝ) ότι «κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης», προεξοφλώντας ότι την απάντησή τους θα την πάρουν από τους πολίτες στην κάλπη των εκλογών. Παρέπεμψε μάλιστα στο παράδειγμα των τελευταίων εκλογών, όταν κάποιοι «φούσκωναν» κατά τον ίδιο τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί τότε η ΝΔ, μία κατάσταση που βόλευε και τους δύο, με το ΠΑΣΟΚ τότε να απειλείται ανοιχτά ότι θα «καταρρεύσει», αλλά τελικά να είναι άλλος αυτός που έπαθε κάτι τέτοιο στην κάλπη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως παρατήρησε και κάτι άλλο. «Το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες, δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι «κάτι μαγειρεύτηκε», αφού δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.

Στο ΠΑΣΟΚ, εξάλλου, καταγγέλλουν «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμη» από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της ΝΔ στην διακυβέρνηση της χώρας, πράγμα στο οποίο αποδίδουν και τη δημοσίευση δύο δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν από την ίδρυση του κόμματος του κ.Τσίπρα, κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων. Αιχμές αφήνουν και κατά της εταιρείας RealPolls ειδικότερα, αφού -όπως λένε- εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Πέραν των δημοσκοπήσεων, όμως, στο ΠΑΣΟΚ μιλούν και για …εξαρτήσεις, που «προδίδει» ο τρόπος με τον οποίον ισχυρά μιντιακά συστήματα προστατεύουν και προωθούν, κατά τους ίδιους, συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, ή και να τους ασκούν κριτική. «Έχετε δει ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ; Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε, είναι προσκηνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας παράλληλα ένα «στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση». Θύμισε εξάλλου ότι το ίδιο έγινε και το 2023, αφού στην ΝΔ δε θέλουν για πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα και στελέχη που θα μιλούν για το μέλλον, αλλά θέλουν να επιστρέψουν τη συζήτηση πίσω στο 2015.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ δε «βολεύει» τη ΝΔ ως αντίπαλος, γιατί απευθύνεται με αξιώσεις στους κεντρογενείς ψηφοφόρους της, που έχουν απογοητευθεί από τη διακυβέρνησή της και ως εκ τούτου μπορεί να της πάρει ψήφους. Κάτι που προεξοφλούν ότι αδυνατεί να κάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο.