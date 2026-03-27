ΠΑΣΟΚ: Live το συνέδριο και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Χρήστος Πρωτόπαπας: «Βρήκαμε λύση και σε αυτό που έλεγε ο Χάρης Δούκας για τη ΝΔ»

«Ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Θα πάρουμε αποφάσεις για την τελευταία ευθεία προς τις εκλογές. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας, με τις προτεραιότητες τις πολιτικές μας, με τις συνεργασίες μας, με τον διάλογο με τα άλλα κόμματα και τη διεύρυνσή μας. Μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τη νίκη στις εκλογές. Είναι απαίτηση των πολιτών για πολιτική αλλαγή και αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας» δήλωσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας.

Ερωτηθείς για τη μεγάλη διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «οι διαφορές είναι για να ανατρέπονται», ενώ για τις εσωκομματικές αντιδικίες σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονολιθικό κόμμα, έτσι, και η κατεύθυνσή του πρέπει να γίνεται μέσα από τη σύνθεση αυτών των απόψεων και των προτάσεων που κατατίθενται. Δεν είναι αναταράξεις, δεν φεύγει κανείς. Υπάρχουν απόψεις όμως αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και αυτές πρέπει να συζητούνται».

«Να, να σας πω ένα παράδειγμα; Συζητήσαμε και βρήκαμε λύση τελικά σε αυτό που έλεγε ο Χάρης ο Δούκας για το, για την πρόταση, για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε συζήτηση με την πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη και νομίζω ότι βρίσκουμε λύση. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και έτσι προχωράει μπροστά» πρόσθεσε.