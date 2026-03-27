ΠΑΣΟΚ: Live το συνέδριο και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί έως και την Κυριακή (29/03/26) στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο. Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να αναδείξει ότι η κορυφαία εσωκομματική διαδικασία δεν θα έχει μόνο οργανωτικό χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσει και πεδίο πολιτικού στίγματος για την επόμενη περίοδο. Δείτε live στο newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν.
«Είναι μια κρίσιμη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο για το οποίο είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης του κόμματός μας, ένα συνέδριο προωθητικής σύνθεσης, ένα συνέδριο
ακόμα περαιτέρω αποσαφήνισης του στίγματος μας, της αντιπολιτευτικής στρατηγικής μας και νομίζω ότι θα βγούμε, πιστεύω ακράδαντα, όχι απλά νομίζω, ότι θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ενωμένοι, προκειμένου να κάνουμε την πορεία μας προς το λαό ακόμα πιο αποτελεσματική και να γίνουμε η έκφρασή του και αυτοί που θα φέρουν την πολιτική ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν» δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου, φτάνοντας στον χώρο του Συνεδρίου.
Ερωτηθείσα για τον διάλογο περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία που ανακινήθηκε το τελευταίο διάστημα, τονίζει: «Είναι ξεκάθαρο και το έχει κάνει σαφές ο Πρόεδρός μας και όλοι μας βεβαίως, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Γιατί εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει. Σε μια κυβέρνηση που δεν έχει να δώσει τίποτα πια περισσότερο στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες που έχει κάνει κουρελόχαρτο το κράτος δικαίου. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι μετά από έντονο διάλογο και προσπάθεια σύνθεσης, έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης μία τέτοια έκφραση, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρόλο σε καμία περίπτωση κυβερνητικού εταίρου. Άρα νομίζω ότι το ζήτημα όλο αυτό έχει λυθεί επί της ουσίας. Να μην διαφωνούμε για πράγματα στα οποία συμφωνούμε και συμφωνούμε όλοι»
«Ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Θα πάρουμε αποφάσεις για την τελευταία ευθεία προς τις εκλογές. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας, με τις προτεραιότητες τις πολιτικές μας, με τις συνεργασίες μας, με τον διάλογο με τα άλλα κόμματα και τη διεύρυνσή μας. Μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τη νίκη στις εκλογές. Είναι απαίτηση των πολιτών για πολιτική αλλαγή και αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας» δήλωσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας.
Ερωτηθείς για τη μεγάλη διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «οι διαφορές είναι για να ανατρέπονται», ενώ για τις εσωκομματικές αντιδικίες σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονολιθικό κόμμα, έτσι, και η κατεύθυνσή του πρέπει να γίνεται μέσα από τη σύνθεση αυτών των απόψεων και των προτάσεων που κατατίθενται. Δεν είναι αναταράξεις, δεν φεύγει κανείς. Υπάρχουν απόψεις όμως αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και αυτές πρέπει να συζητούνται».
«Να, να σας πω ένα παράδειγμα; Συζητήσαμε και βρήκαμε λύση τελικά σε αυτό που έλεγε ο Χάρης ο Δούκας για το, για την πρόταση, για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε συζήτηση με την πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη και νομίζω ότι βρίσκουμε λύση. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και έτσι προχωράει μπροστά» πρόσθεσε.
«Εγώ βλέπω την αύρα που έχει το συνέδριο, που δείχνει ότι είναι αύρα ενωτική και εύχομαι να δικαιωθώ. Κάθε συνέδριο είναι μια καινούργια αφετηρία. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε αυτό το διήμερο με αγάπη και αλληλεγγύη, αλληλεγγύη ανθρώπινη και κομματική. Δεν θέλω καμία δηλαδή διαμάχη να δω στα μάτια μου και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα πατήσουμε στον ίσιο δρόμο για να πάμε πολύ πιο ψηλά από εκεί που είμαστε» δήλωσε ο Γιώργος Λιάνης, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του συνεδρίου.
Εκατοντάδες στελέχη και μέλη του κόμματος καταφθάνουν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, λαμβάνοντας τις θέσεις τους ενόψει της κρίσιμης τριήμερης πολιτικής διαδικασίας.
Το σκηνικό πλαισιώνουν μεγάλοι ηλεκτρονικοί πίνακες που προβάλλουν τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πλακάτ για το 4ο τακτικό συνέδριο.
Σε κάθε θέση έχει τοποθετηθεί σημαία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες που καλείται να θέσει το κόμμα, με βάση τα σημαντικότερα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες.
Παρότι η κεντρική αίθουσα δεν έχει ακόμη γεμίσει, αρκετοί βρίσκονται ήδη στην είσοδο προκειμένου να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους.
Από το μεσημέρι άρχισαν να καταφθάνουν στο Τάε Κβο Ντο οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος.
Η πρώτη ημέρα των εργασιών έχει σαφώς εναρκτήριο και συμβολικό χαρακτήρα.
Ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα θα έχουν το μεσημέρι του Σαββάτου (28.03.2026) οι παρεμβάσεις του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, που έχουν προγραμματιστεί διαδοχικά (12:30 και 13:00), καθώς αναμένεται να συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο.
Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις από το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, καθώς η τελική εικόνα του τριημέρου αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ τόσο για την εσωτερική συνοχή του κόμματος όσο και για την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής ετοιμότητας και να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.