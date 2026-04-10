Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Πάσχα εκτός Αθηνών για Τασούλα, Μητσοτάκη, Φάμελλο και Κουτσούμπα – Στην Αθήνα για την Ανάσταση ο Ανδρουλάκης

Από τη Σύρο και τα Χανιά έως τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία οι επιλογές της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας
Πολιτικοί αρχηγοί και Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 51η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2025

Εκτός Αθηνών βρίσκονται τις ημέρες του Πάσχα οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθώντας -όπως και χιλιάδες πολίτες- τον δρόμο της εξόδου από την πρωτεύουσα.

Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος αναχώρησε για τον δήμο Σύρου–Ερμούπολης, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα παραστεί στην Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας.

Στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του, περνά το φετινό Πάσχα μαζί με την οικογένεια του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναχώρησε για την Κρήτη τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026). Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που επιλέγει να γιορτάσει εκεί τις ημέρες των εορτών, καθώς τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Στην Αθήνα παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026), ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026) θα παρακολουθήσει την Αναστάσιμη Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στη συμπρωτεύουσα περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Τέλος, στη Λαμία, την ιδιαίτερη πατρίδα του, αναμένεται να βρεθεί για τις ημέρες των εορτών ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo